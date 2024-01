Item van de week: het rokpak

Wat het is

Als er één pakstijl was die echt stand hield voor SS24, dan was het wel het rokpak of rokkostuum, alom favoriet bij ontwerpers die voor hun eigen creaties refereerden aan voorbije tijdperken of het item juist moderniseerden. Ooit werd het rokpak gedragen door vrouwen op de werkvloer als een teken van macht, maar tegenwoordig heeft het een zachter randje gekregen. Toch zijn er nog steeds tekenen van de geschiedenis terug te vinden in de af en toe scherpe schouder of het ronde silhouet. Nu worden er echter minder beperkingen gesteld aan wat een rokkostuum moet inhouden, waardoor er een grotere variatie aan stijlen is ontstaan die een breed publiek aanspreken.

Madewell. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Het is deze factor die het rokkostuum zo aantrekkelijk maakt als statement kledingstuk. Van maxirokken tot bijgesneden blazers tot contrasterende texturen, merken zijn begonnen met het verkennen van meer variaties van de look zodat deze niet langer uitsluitend past bij de smaak van één doelgroep. Hierdoor kan het rokkostuum ook de grenzen van kledingcategorieën verleggen. Terwijl de ene stijl nog steeds onder formele kleding valt, kunnen andere stijlen geschikt zijn als avondkledij of aansluiten bij de vrijetijdsgarderobe. Met zo'n brede selectie kunnen retailers op zoek gaan naar het perfecte two-piece dat past bij hun eigen merkidentiteit.

Jennifer Ritz. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

SS24 werd gekenmerkt door een stroom van zeer contrasterende rokpakken van een groot aantal ontwerpers. Een opvallende stijlkeuze was het combineren van blazers met bijpassende maxirokken in vloeiende vormen - te zien bij Erdem - waardoor het pak een jurkachtige uitstraling kreeg voor de avondgarderobe. Ondertussen werd door middel van een aantal verschillende details verwezen naar de jaren 80. Ronde silhouetten waren te zien bij Versace en Jason Wu, terwijl hoge schouders - een afspiegeling van de typische 'power suits' - neerstreken op de catwalks van Vivienne Westwood en Luar. Chanel, daarentegen, hield vast aan haar klassieke ontwerpwaarden en integreerde haar vertrouwde tweedmateriaal in co-ord sets die werden opgefleurd met kanten versieringen en subtiele accessoires.

Selected Femme. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Hoewel kledingstukken die deel uitmaken van een tweedelige set afzonderlijk kunnen worden gecombineerd, geniet het dragen van de tweedelige items naast elkaar de voorkeur om echt een fashion statement te maken. Laagjes spelen hier een belangrijke rol in het opwaarderen van de outfit en maken duidelijk wanneer de look gedragen kan worden. Door een coltrui onder de blazer toe te voegen, kan deze zowel overdag als 's avonds gedragen worden, terwijl een getailleerde blouse in een contrasterende kleur de outfit wat formeler kan maken. Maak het af met kitten heels met puntige neus voor een speciale gelegenheid, of juist casual met sneakers en enkelsokken voor een dagje uit.

Nicowa. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Rokpakken zijn een klassieke toevoeging aan de damesgarderobe geworden, die dicht bij haar op feminisme gebaseerde wortels blijft en toch meebeweegt met de steeds moderner wordende wereld.

Vero Moda. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace. Je kan ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.