Item van de week: het rugby shirt

Wat het is:

Een overzicht van de geschiedenis van het rugby shirt heeft weinig verrassingen. Vaak wordt aangenomen dat het shirt is ontstaan op de gelijknamige Rugby School in Engeland in de jaren 1830, en groeide in populariteit naast andere sporten. Het stuk zelf is ook niet drastisch veranderd sinds zijn geboorte. De enige dramatische verandering is die van het materiaal, dat sindsdien is veranderd van wol naar ademend katoen of synthetische vezels. Het lijkt ook nog steeds het poloshirt, met als belangrijkste detail de button-down kraag.

Waarom je het wil hebben:

Net als andere sportkleding heeft het rugbyshirt zijn weg gevonden naar de algemene modewereld, nu het shirt wordt gedragen door zowel mannen als vrouwen. De huidige opleving in populariteit wordt toegeschreven aan de recente opkomst van de preppy kledingtrend, die duidelijk aanwezig is in de collecties van een groot aantal mannenmodeontwerpers. Ondanks dat het overhemd goed past in de huidige trends, is het een item dat elk jaar terugkomt, grotendeels door zijn status en valt daarom zelden uit de toon bij de consument.

Waar we het gezien hebben:

In de collecties van veel ontwerpers verscheen het rugby shirt in zijn klassieke vorm - Dsquared2 en Beyond Closet toonden bijvoorbeeld de traditionele gestreepte patronen, compleet met collegiaal geïnspireerde patches. Martine Rose koos voor een soortgelijk ontwerp, maar combineerde het shirt met een denim jas en kettingen, waarmee ze afweek van de preppy esthetiek waarmee het zo regelmatig in verband wordt gebracht. Aan de andere kant bood MSGM een strakkere versie van de stijl, met details zoals de kraag in contrasterende tinten met het overhemd. In een nog groter contrast presenteerde JW Anderson een enorm andere kijk op de klassieker, met een rugby shirt met opgeblazen proporties maar met nog steeds de herkenbare details.

Hoe te stylen:

Er is niet veel mogelijk om een rugbyshirt te stylen. Omdat het zo'n casual item is in de context van mode, in tegenstelling tot sportkleding, is het een item dat op een eenvoudige manier kan worden gebruikt. Voor zowel mannen als vrouwen werkt de look goed met jeans en een casual schoen, zoals een sneaker. Echter, als de drager de look een stap verder wil brengen in de richting van zijn collegiale banden, is het ook mogelijk om gedurfder te zijn in de aanpak. Dit kan zijn door andere shirts in laagjes te dragen of door het gebruik van shorts in contrasterende kleuren. Als prep niets voor jou is, wijk dan af van het thema met het gebruik van een cargobroek of een getailleerde broek.

Het rugbyshirt is sinds zijn ontstaan vrijwel onveranderd gebleven, grotendeels dankzij de draagbare vorm en het moeiteloze ontwerp. Met de aanwezigheid van patches en de typische colour block prints, past het shirt ook goed in de huidige trend van preppy kleding, waardoor het tegenwoordig een casual 'must-have' is.

