Item van de week: het shirt met print

Wat het is:

Overhemden met prints zijn een vast onderdeel van modeweekcollecties, maar hoe ze er elk seizoen precies uitzien, wordt bepaald door de huidige trends en de wensen van de consument. Voor SS24 mannenmode, bijvoorbeeld, waren de meest voorkomende variaties met gewaagde, grafische prints in een veelheid van kleuren, meestal te zien op loszittende pasvormen die leken op jaren '80 snits. In plaats van de typisch populaire bloemenprints waren de prints dit seizoen hoekiger en steviger van ontwerp, en veel prints verschenen in primaire tinten die contrasteerden met de andere tinten in een outfit.

Superdry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil:

Overhemden met grafische prints zijn een leuke toevoeging aan een collectie en bieden mannen een kleurrijk alternatief voor standaard button-downs en tees. Dergelijke stijlen zijn vooral populair rond het festivalseizoen, waar overhemden met print een modeverschijnsel zijn geworden onder bezoekers die dergelijke evenementen gebruiken om zich op te doffen en buiten hun comfortzone te treden. Niet alleen dat, maar de oversized pasvorm die soms voor deze stukken wordt gebruikt, heeft het shirt in sommige opzichten genderloos gemaakt. Vrouwen kunnen ook meedoen aan de trend door deze mannenkleding te dragen, dan krijgt het shirt met print een nog bredere aantrekkingskracht.

Garcia. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien:

Hoewel er verschillende manieren waren om de printshirttrend voor SS24 te verkennen, bepaalden strakke, hoekige vormen dit seizoen de printstijlen. De Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck, die bekend staat om zijn opvallende creaties, leidde hier de weg met gele, rode of zwarte overhemden die compleet waren met duidelijke graphics en werden gecombineerd met contrasterende prints. Om zijn eigen prints te maken borduurde Sacai geblokte vormen op zijn shirts, terwijl Koché handschriften gebruikte om opvallende ontwerpen te maken. Feng Chen Wang en Marine Serre daarentegen hielden het bij bloemen; de laatste gebruikte een patchwork effect, de eerste nam de print in een meer traditionele zin over.

Komodo. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe je het moet stylen:

Overhemden met print kunnen speelse stylingmogelijkheden bieden voor dragers en hen aanmoedigen om de grenzen van de mode te doorbreken. Soms is het mogelijk om een overhemd te vinden met een bijpassende korte broek, wat een moeiteloze en gemakkelijke fashion-forward outfit oplevert voor diegenen die misschien wat gedurfder zijn in hun aanpak. Als dit niets voor jou is, maak het dan af met een getailleerde broek of denim short, die elk gecombineerd kunnen worden met sneakers of nette schoenen, afhankelijk van de gelegenheid. Leg er een tanktop of t-shirt onder en laat het overhemd openhangen om de look meer diepte te geven.

Weird Fish. Credits: FashionUnited Marketplace.

Het overhemd met print is het hele jaar door een leuk kledingstuk dat in de koudere maanden net zo relevant kan zijn als in de zomer. Stylingopties zijn er bij dit item genoeg, waardoor mannenmode een speelse collectietoevoeging krijgt die een brede doelgroep aanspreekt.

PME Legend. Credits: FashionUnited Marketplace.