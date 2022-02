Item van de week: Het statement T-shirt

Wat het is:

Een T-shirt met print is misschien niet waar modejunkies normaalgesproken voor vallen, maar het statement T-shirt van dit seizoen draait om meer dan slechts een opvallende print. T-shirts met boodschap zijn terug van weggeweest met nieuwe betekenissen – dus niet zozeer ‘Live, Laugh, Love’ maar eerder Balenciaga-achtig wit. De stijl kan worden gebruikt om een mening uit te drukken, als manier om gedachten te delen of gewoon als stijl statement. Het T-shirt met print manifesteerde zich als manier van zelfexpressie in de jaren zestig, toen het basisstuk gebruikt werd voor demonstraties en marketing. Van de burgerrechtenbeweging tot de politiek geladen demonstraties van tegenwoordig, blijft het een belangrijke manier om een krachtig signaal af te geven. Voor ontwerpers die de trend gebruiken voor hun eigen collecties is het een manier om de meningen te uiten waar hun doelgroep gehoor aan geeft en wellicht ook deelt. De prominente aanwezigheid van het statement T-shirt in zowel lifestyle trends als op de designercatwalk bevestigt zijn terugkeer.

Foto: Scotch & Soda

Waarom je het wilt hebben:

Het T-shirt is een item dat, wat er ook gebeurt, altijd geliefd zal blijven. Het is een basisstuk dat niet seizoensgebonden is, met onbeperkte stylingmogelijkheden en het vermogen iedere doelgroep aan te spreken, in overeenstemming met de ontwerpeigenschappen. Het statement T-shirt, in het bijzonder, past goed binnen de huidige trend van kleding dat duidelijk draagbaar is. De politieke en sociale bewegingen van nu vragen ook om het gebruik van een statement T-shirt, waardoor het eerder een vorm van zelfexpressie wordt dan slechts een modieus item. Het T-shirt wordt direct een platform voor het delen van meningen of overtuigingen, gedragen door diegene die hun idealen graag openbaar willen maken. Detailhandelaren kunnen deze trend benutten door T-shirts aan te bieden die op een authentieke en doordachte manier aansluiten bij de waarden van hun klanten.

Image: Nu-in

Waar is het gespot:

Balenciaga en Vetements staan beiden bekend om hun opvallende looks en uitgesproken ontwerpen, eigenschappen die de huizen allebei hebben weten te vertalen naar het eenvoudige T-shirt silhouet. Seizoen na seizoen heeft Balenciaga zeer gewilde T-shirts weten te produceren die vaak voorzien zijn van boeiende boodschappen, zij het de ‘politiek geëngageerde’ collectie van het merk of kunstachtige grafische prints. In een recente collectie van het merk introduceerde Balenciaga een circulair modestuk door een T-shirt te maken waarop stond dat de drager de top zou schenken hij of zij ermee klaar was. Vetements bracht ook T-shirts met print uit in zijn AW22-collectie, met een lijn met geldthema waarmee het haute couture trachtte te herdefiniëren. Stukken uit de collectie waren voorzien van teksten als ‘Mony can’t buy me happiness but Vetements can’ (Geld maakt niet gelukkig, maar Vetements wel) en ‘I did nothing, I just got lucky’ (Ik heb niets gedaan, ik had gewoon geluk). In een vergelijkbare, maar verassend grunge-achtige stijl, heeft Chloé de statement T-shirt trend ook in zijn collectie opgenomen. In samenwerking met de kunstenares uit de jaren zestig, Corita Kent, onthulde het normaal gesproken frisse merk een collectie T-shirts met krachtige uitspraken waarin het de drager en toeschouwers opriep zich bij de groep te voegen (‘Get with the gang’).

Foto: Jack Wolfskin

Hoe moet je het stylen:

Als je het T-shirt tot een hoger niveau wilt tillen dan een T-shirt en spijkerbroek-combinatie, dan zijn er veel verschillende manieren waarop je dat kunt doen en er een trendy stuk van kunt maken. Laagjes zijn bij uitstek de beste manier om dat te bereiken, en geven een eenvoudig item een beetje meer diepte en helpen het de seizoenen te overbruggen. Voor een T-shirt met overdreven grote pasvorm kun je het onder een eenvoudige hoodie dragen. Met deze look blijft het T-shirt zichtbaar maar blijft de drager warm bij kouder weer. Een overhemd of col zijn goede basislaagopties die het T-shirt verheffen en het geschikt maken als kledingstuk voor de winter. Als je het op deze manier draagt dan is de toepassing van eenvoudige kleuren geboden, terwijl contrasterende patronen een outfit iets gewaagder kunnen maken. Een overhemd kan ook perfect eroverheen worden gedragen, bijvoorbeeld een flanellen overhemd of net overhemd met knoopjes. Draag de lagen met losse jeans met hoge taille en gympen voor een moeiteloze look in jaren negentig stijl, of kleed het mooi aan met een nauwsluitende rok en laarzen voor een casual avondstijl.

Foto: JDY

Het statement T-shirt heeft nog steeds waarde voor diegene die met hun outfit iets willen uitdragen. Of het nou een boodschap of een gewoon een logo betreft, de eenvoud van het T-shirt gepaard met het vermogen om de persoonlijke stijl van iemand uit te stralen maakt het een blijvend populair item dat regelmatig terugkomt als de sociale omstandigheden daarom vragen.

Foto: O'Neill

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.