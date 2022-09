Item van de week: het tweedelig gebreide setje

Wat het is:

Tweedelige gebreide sets waren een belangrijk onderdeel van het AW22-catwalkseizoen en werden gesignaleerd in de collecties van een aantal grote ontwerpers, waaronder JW Anderson, Gucci en Chanel. In veel gevallen werd de look ingezet in damesmodelijnen, hetzij als setjes met een rok of lange broek, vaak met verschillende breitechnieken en kleurschakeringen. De stijl komt vaker voor in de koudere maanden, hoewel lichte breiwerken ook in de zomer kunnen worden gedragen, vooral bij koelere avondtemperaturen. Dit geldt vooral voor geribbelde of gehaakte breisels, die lichter zijn.

Foto: Filippa K

Waarom je het wilt hebben:

Zoals eerder vermeld is de tweedelige gebreide set een perfecte, complete look voor herfst en winter; als set of apart te dragen, biedt de look diverse stylingmogelijkheden. Sommige merken creëerden deze look ook met gebruik van licht gebreide stijlen, zoals geribbelde breisels, waardoor hij het hele jaar door kan worden gedragen. Er is door verschillende merken veel geëxperimenteerd met de look, waardoor er een scala aan opties zijn en het een brede doelgroep zal aanspreken, zowel onder de jongere en oudere consumenten.

Foto: Na-kd

Waar is het gespot:

Er was een grote hoeveelheid tweedelige gebreide setjes te zien op de AW22-catwalks, waarbij veel merken experimenteerden met het concept om tot hun eigen versie van de look te komen. Terwijl sommige merken zoals Jil Sander en Rejina Pyro verfijnde tweedelige sets presenteerden met eenvoudige silhouetten en elegante vormen, experimenteerden anderen met de stijl. Zo ook Marine Serre, die breiwerken met contrasterende vlakken presenteerde, en Dsquared2, die een look met meerdere contrasterende breiwerken over elkaar in lagen toonde. De samenwerking van Gucci met Adidas leverde sportieve, gehaakte setjes op voorzien van de kenmerkende drie strepen van Adidas, terwijl Gabriela Hearst ook voor de gehaakte techniek koos, maar dan in een kleurrijke combinatie van rok en top.

Foto: J. Lindeberg

Hoe moet je het stylen:

Het tweedelige gebreide setje is een echte allrounder die uitstekend op zichzelf kan worden gedragen. De stijl kan dagelijks worden gedragen met sneakers, of kan worden aangekleed met laarzen met hak of sandalen en een kleine clutch. Op koudere avonden kan er een lange jas en sjaal overheen. De stukken kunnen ook apart worden gedragen, want zowel de tops als de broeken en rokken kunnen met talloze andere artikelen worden gecombineerd, afhankelijk van de stijl waar de drager voor gaat.

Foto: A Line

Met de tweedelige gebreide set is, ondanks zijn associatie met de koudere maanden, veel geëxperimenteerd en aangepast zodat hij het hele jaar door kan worden gedragen. Zijn opvallende aanwezigheid op de AW22 catwalks suggereert dat dit een trend is die nog lang zal duren en waar consumenten die op zoek zijn naar gemakkelijke alternatieven profijt van zullen hebben.

Image: Karl Lagerfeld

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.