Item van de week: het tweedsetje

Wat het is:

Tweed, als stof, werd aan het begin van de achttiende eeuw in Schotland gecreëerd en verwijst in eerste instantie naar een materiaal met een subtiel patroon gemaakt van merino schapenwol. Het bestaat in een effen geweven, keperstof of visgraatstructuur, wat resulteert in verschillende patronen. Een van zijn meest opvallende momenten in de modegeschiedenis vond plaats toen Coco Chanel in 1924 een Schotse fabrikant tweedstoffen liet maken voor een groot assortiment Chanel kleding, met als gevolg dat het een kenmerkende stijl werd van het huis. Naar mate de populariteit van tweed toenam gingen merken de tweedlook toepassen in hun eigen collecties, waarbij velen de look ook vertaalden naar betaalbare ontwerpen of het uiterlijk van tweed nabootsten met goedkopere en diervriendelijke stoffen.

Foto: Na-kd

Waarom je het wilt hebben:

Het komende seizoen krijgen tweedelige tweedsetjes een enorm moderne update met het oog op een jonger publiek. Hierdoor zien we dat tweedsetjes samensmelten met de huidige lifestyle- en kledingtrends die al geliefd zijn bij deze doelgroep, zoals het overnemen van de jaren 90 en 00-looks. Daarnaast ligt het gebruik van setjes in lijn met de casual werkkleding-trend die ontstond na de versoepeling van de Corona-maatregelen eerder dit jaar en de daaropvolgende gestage migratie terug naar kantoor. Tweed zien we zowel in mannen- als damesmode, hetzij in pakken, soms gepaard met een rok, of andere tweedelige sets, zoals een T-shirt en short, waardoor er genoeg keuze is.

Foto: United Colors of Benetton

Waar is het gespot:

Tweed, of door tweed geïnspireerde looks waren bijzonder kleurrijk tijdens het AW22 damesmode seizoen. Versace nam hierin het voortouw met ruimvallende blazers, minirokken en jurken van gemaakt opvallende tweedstoffen. Oscar de la Renta paste een gelijksoortige esthetiek toe voor zijn pre-fall collectie, met voornamelijk grote gingham ruitmotieven. Ook Halpern koos voor felgekleurde setjes, maar dan met neonkleurige kleurvlakken, terwijl Coperni voor meer natuurlijke grijze tinten opteerde. Ondertussen bleef Chanel trouw aan zijn tweed-roots met een reeks kenmerkende ontwerpen geüpdatet met pasteltinten en eenvoudige silhouetten.

Foto: YAS

Hoe moet je het stylen:

Als de stukken samen worden gedragen, kies er dan voor om contrasterende stoffen onder de setjes te dragen zodat ze zelfstandig kunnen opvallen. Doe dit bijvoorbeeld met een overhemd in satijnstijl om het geheel aan te kleden, of met een eenvoudig T-shirt als je voor een nonchalante look gaat. Terwijl de twee delen vaak bedoeld zijn om samen te dragen, kunnen ze ook apart worden gedragen. Zo kan een tweedjasje met een spijkerbroek worden gecombineerd of met een ander soort elegante broek of rok, terwijl een tweedrok met een jasje of blouse in contrasterende kleur of stof kan worden gedragen.

Foto: Polo Ralph Lauren

Het tweedsetje is een klassieker en door er een moderne draai aan te geven is de look ook geschikt voor een jongere doelgroep. De stof zelf kan van een kledingstuk een statement item maken voor de modebewuste consument of een set dat perfect is voor op kantoor.

Foto: Yvette Libby N'guyen Paris

