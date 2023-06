Item van de week: Het witte overhemd

‌

Wat het is:

Als er één item is dat boven alles uitstak in het seizoen FW23, dan is het wel het witte overhemd in zowel mannen- als vrouwencollecties. Dit item is dan ook niet gebonden aan één vorm, maar kon worden gespot in diverse silhouetten, variërend van overdreven oversized vormen tot gedetailleerde deconstructies. In het verleden was het witte overhemd misschien een hoofdbestanddeel van de kantoorgarderobe, maar nu heeft het zijn vleugels uitgeslagen en is het een item geworden voor alle consumenten, met iets dat zowel casual als formeel gedragen wordt.

Beeld: Superdry

Waarom je het wil hebben:

Zoals gezegd is het witte overhemd niet langer een bepalend kenmerk van formele kleding of kantoorkleding. Het item is geëvolueerd, net als de varianten van het overhemd, waardoor gemoderniseerde versies aan het licht zijn gekomen die meer casual kunnen worden gedragen dan typisch getailleerde items. Hierdoor is het witte overhemd een belangrijk onderdeel van de garderobe geworden voor meerdere gelegenheden, waardoor het een breed doel heeft gekregen en consumenten in alle aspecten van hun leven van dienst kan zijn. Het biedt de drager ook een blanco canvas waarmee hij kan experimenteren, waardoor het stylen van het kledingstuk zowel moeiteloos als modieus is.

Beeld: Michael Kors

Waar we het gezien hebben:

Laagjes waren een belangrijk aspect voor FW23, zoals Valentino, GCDS en Alexander McQueen lieten zien, die het klassieke paar van een wit overhemd en een stropdas moderniseerden door de stukken te bedekken met zwarte jurken en getailleerde tops, waardoor ze een andere betekenis kregen. Daarnaast koos Christian Dior ervoor om eenvoudig vloeiende maxirokken en afgezwakte jeans aan de stijl toe te voegen. Elie Saab en Sacai speelden daarentegen met het silhouet zelf, waarbij de eerste een band rond de taille gebruikte om een zandloperfiguur te creëren terwijl de laatste lagen overtollige stof toevoegde om een unieke vorm te creëren. Puntige kragen waren een andere manier waarop het witte overhemd werd aangepast, te zien in de collecties van Dolce & Gabbana, Balmain, Gucci en Prada.

Beeld: Etro

Hoe te stylen:

In navolging van veel designercollecties voor FW23 kan het witte overhemd op verschillende manieren worden gelaagd, omdat het het perfecte canvas is om mee te experimenteren. Voeg er jurken, mouwloze truien of bandeautops aan toe die het item laten opvallen, of kies voor coltruien of bedrukte T-shirts eronder om het item een andere diepte te geven. Blijf bij de trend en voeg een opvallende stropdas toe om de look samen te brengen of kies een jas met kraag, zoals een trenchcoat of leren jack, om de outfit af te maken.

Beeld: S.Oliver

Het witte overhemd is een klassieker in ieders garderobe en is verkrijgbaar in verschillende vormen en silhouetten, waardoor het bij veel gelegenheden kan worden gedragen. Zijn prominente aanwezigheid op de catwalk voor FW23 bevestigt zijn plaats in de mode voor dit seizoen, maar het blijft het hele jaar door populair, waardoor het het hele jaar door een aantrekkelijke toevoeging is.

Beeld: Y.A.S.