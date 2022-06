Item van de week: over-de-knie laarzen

Wat het is:

De over-de-knie laars reikt, zoals de naam al suggereert, tot over de knie, hoewel er verschillende manieren zijn waarop dit kan worden geïnterpreteerd. Terwijl de stijl momenteel wordt geassocieerd met vrouwelijke kracht en seksuele aantrekkingskracht, werden over-de-knie laarzen in de vijftiende eeuw aanvankelijk voor mannen ontworpen als rijlaars, en werden pas aan het einde van de twintigste eeuw als schoeisel voor vrouwen ontworpen. Door de hoogte van de schacht zijn ze vooral in de koudere maanden in trek, en bieden een flatteus silhouet en een warm alternatief voor ander schoeisel. Het model is vooral populair geworden dankzij het feit dat celebrity’s ze graag dragen, met verschillende versies van de schoen gespot aan de voeten van grote namen als Rihanna, Jennifer Lopez en de Kardashians.

Foto: Charles & Keith

Waarom je het wilt hebben:

De over-de-knie laars is de perfecte schoen voor consumenten die op zoek zijn naar een beetje dramatische flair. Hij is vooral populair in de wintermaanden en is een trendy maar warme optie die zowel flatteus als, soms ook, comfortabel is. De stijl werd ook vaak gespot op de AW22 catwalks, wat aangeeft dat het waarschijnlijk een grote trend zal worden binnen de schoenencategorie. Ondanks zijn aanwezigheid op de catwalks gedurende de komende maanden, is het een schoenontwerp dat regelmatig in de schijnwerpers staat, met een grotendeels aanhoudende populariteit en de introductie van nieuwe versies voor een nieuwe generatie consumenten.

Foto: Chinese Laundry

Waar is het gespot:

De over-de-knie laars werd door een groot aantal ontwerpers in hun collecties opgenomen, met veel modellen voorzien van een torenhoog silhouet. Een stijl die veel voorkwam is een wat lossere laars, gemaakt van leerachtig materiaal dat iets leek af te zakken. Isabel Marant, Brandon Maxwell, Courrèges en Bottega Veneta kozen voor deze stijl, ieder met een dramatische look tot op de dij. Hoewel Prabal Gurung, Coperni en Carolina Herrera ook voor extreme hoogtes kozen, opteerden zijn voor een nauwsluitender model, ook uitgevoerd in leerlook materialen voor hun eenvoudige ontwerpen. Daarentegen kozen Chanel en Roberto Cavalli voor een geheel andere uitstraling, waarbij Chanel inspiratie vond in de klassieke regenlaars terwijl Cavalli koos voor bloemenversieringen.

Foto: Simmi

Hoe moet je het stylen:

De over-de-knie laars wordt beschouwd als item voor ’s avonds, maar het kan ook overdag worden gedragen met eenvoudige kledingstukken die de statement schoen niet overschaduwen. Draag de laarzen met een smalle spijkerbroek en een eenvoudig T-shirt voor een nettere look voor overdag, perfect voor het doen van je dagelijkse boodschappen of voor een lunch. Draag er in de wintermaanden een lange jas overheen en houd je accessoires eenvoudig. Heb je een speciale gelegenheid of een avondje uit, kies dan een minirok en oversized blazer gecombineerd met een statement blouse of top. De flatteuze eigenschappen van de over-de-knie stijl vallen vooral op als deze gepaard gaan met stukken die een beetje ruimte overlaten tussen de zoom en de kraag van de laars.

Foto: Dorothee Schumacher

Over-de-knie laarzen bieden veel voordelen voor de drager – ze zijn flatteus, warm en gedurfd – met nieuwe versies die de stijl nieuw leven inblazen voor een jongere generatie consumenten. Dankzij fans van de stijl onder de ontwerpers en beroemdheden, staat deze dramatische schoenentrend opnieuw in de schijnwerpers, zoals ieder jaar het geval is.

Foto: Karl Lagerfeld

