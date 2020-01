J.Crew lanceert sneaker-capsulecollectie met New Balance

Het Amerikaanse modelabel J.Crew heeft de handen ineengeslagen met schoenenmerk New Balance voor de lancering van een capsulecollectie. De collectie, genaamd New Balance x J.Crew, bestaat uit drie verschillende sneakermodellen voor mannen en vrouwen.

J.Crew heeft drie sneakermodellen van New Balance - de Comp 100 Sneakers, de 996 Sneakers en de 574 Sneakers - nieuw leven ingeblazen. De nieuwe versie van de Comp 100 is moderner en slanker dan de oorspronkelijke versie, zo schrijft Hypebeast. De 996 is nu verschenen met een luipaardprint, en de nieuwe versie van de 574 heeft de kleur roze.

De capsulecollectie is verkrijgbaar bij J.Crew, zowel in fysieke winkels als online. Prijzen van de sneakers variëren van 80 dollar (72 euro) tot 110 dollar (99 dollar).

J.Crew en New Balance werkten al meerdere malen samen. Vorig jaar nog lanceerden de merken een vernieuwde versie van New Balance’s 997 Sneakers, en het jaar daarvoor werd de 998 Sneakers nieuw leven ingeblazen door J.Crew.

Beeld: J.Crew website