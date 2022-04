Jacquemus en Selfridges slaan handen ineen voor samenwerking ‘Le Bleu’

Vanaf drie mei zal Jacquemus drie verschillende ruimtes in het Londense warenhuis Selfridges tijdelijk overnemen om er zijn eigen conceptuele draai aan te geven, dat meldt WWD.

De samenwerking luidt een primeur in voor Jacquemus: het is het eerste merk dat ‘Selfridges Mews’ - een locatie achter de winkel waar normaal gezien de kerstmarkt van het warenhuis gehouden wordt - compleet mag overnemen. Jacquemus zal hier de 24/24 automaten installeren die zich eerder in Milaan en Parijs bevonden. Vanuit deze automaten kunnen bezoekers de bekende Chiquito en Bambino tassen verkrijgen in kleuren die enkel bij Selfridges te verkrijgen zijn. Welke kleuren dit zullen zijn is tot dusver nog onbekend.

Daarnaast zal Selfridges’ The Corner Shop op Oxford Street veranderd worden in een surrealistische omgeving geïnspireerd door designer Simon Porte Jacquemus’ badkamer. Hier zullen de onder andere Chiquito en Bambino tassen, een exclusieve lijn aan hoodies, t-shirts en handdoeken, en de ´Le Splash´ collectie waarvoor Jacquemus afgelopen maart de catwalk uitrolde op een Hawaiiaans strand te verkrijgen zijn.

Tot slot zal in het Selfridges Hotel het concept ´Le Vestiaire´ gelanceerd worden. Hier wanen bezoekers zich in Jacquemus’ surrealistische interpretatie van een zwembad, waarbij elke ruimte de zintuigen van de bezoeker op andere wijze zal prikkelen.