Japan Fashion Week viert twintigste verjaardag met toekomstgerichte Rakuten FWT

De Japan Fashion Week Organisation (JFWO) viert zijn twintigste verjaardag tijdens het lente/zomer 2026 seizoen met een toekomstgerichte editie van Rakuten Fashion Week Tokyo (FWT).

Zowel het visuele thema van deze Fashion Week, ‘De toekomst verschijnt niet uit het niets’, als het overkoepelende thema, ‘Wees de naad die de wereld verbindt’, zijn een eerbetoon aan de twintigjarige geschiedenis van de organisatie. Tegelijkertijd kijken we ‘vol hoop vooruit naar wat komen gaat’, aldus een persbericht.

Van 1 tot en met 6 september presenteert FWT drieëntwintig merken verdeeld over twintig designershows en drie samenwerkingsshows. De Shibuya Hikarie in Tokyo dient als hoofdlocatie. Onder de deelnemers bevinden zich vijf nieuwe merken en vijf internationale merken.

Een hoogtepunt is het ‘By R’ evenement. Dit initiatief, ondersteund door hoofdsponsor Rakuten, is bedoeld om de deelname van internationale of succesvolle lokale ontwerpers te stimuleren.

Dit jaar is Fetico, het label van Emi Funayama, geselecteerd als hoofdmerk. Dit is de zevende show van Fetico tijdens de FWT, slechts vijf jaar na de lancering van het merk. Fetico treedt in de voetsporen van voormalige ‘By R’ deelnemers zoals Bape, Paul Smith en Marimekko.

Opkomende merken Mukcyen en Jun.y nemen deel aan het JFW Next Brand Award, het ondersteuningsprogramma van JFWO. Mukcyen heeft de Grand Prix gewonnen, waardoor ontwerper Yuka Kimura de eerste runway show van het merk mag organiseren. Jun.y heeft de Special Award ontvangen.

Terug naar een volledig fysiek programma met duidelijker categorieën

Net als de rest van de mode-industrie verschuift de JFWO zijn focus naar fysieke presentaties. Digitale content is volledig van het programma verwijderd. Tegelijkertijd introduceert de organisatie duidelijker categorieën om het belang van elk showtype te verduidelijken en zijn rol als organisator van de Fashion Week te versterken.

Solo shows van individuele merken heten voortaan ‘Official Designer Shows’. Dit zijn de belangrijkste shows van het evenement. ‘Partnership Shows’ zijn shows die worden georganiseerd door nationale organisaties of die deel uitmaken van aanverwante evenementen. Shows van studenten of schoolorganisaties vallen onder de noemer ‘Incubation Shows’ en maken deel uit van het programma voor aanverwante evenementen.

De JFWO werd in 2005 opgericht als Fashion Strategy Forum met als doel een platform te creëren om de nalatenschap van ontwerpers te presenteren. In de loop der jaren heeft de organisatie verschillende ondersteuningsprogramma’s, initiatieven en samenwerkingsverbanden met internationale organisaties opgezet om zijn aanwezigheid op de internationale modekalender te versterken.

Enkele hoogtepunten zijn de samenwerking met Rakuten als hoofdsponsor, partnerschappen met de Europese beurzen Pitti Uomo en Tranoï, en de lancering van ondersteunende initiatieven zoals de Tokyo Fashion Award voor opkomend talent.

De JFWO blijft zich inzetten voor de Japanse textielindustrie en modescene. Dit blijft de drijvende kracht achter het werk van de organisatie. ‘Dit najaar vieren we twintig jaar en beginnen we met hernieuwde passie en vastberadenheid aan een nieuw hoofdstuk’, aldus de organisatie.