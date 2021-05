Jean Paul Gaultier maakt comeback in de wereld van prêt-à-porter

Zeven jaar na de lancering van zijn laatste prêt-à-portercollectie in 2014⁎, keert het Franse label Jean Paul Gaultier terug naar het kleermakersvak met een prêt-à-porter kledinglijn genaamd ‘Les Marins’, oftewel De Matrozen.

De collectie betekent een opleving voor het Parijse label dat sinds januari 2020, toen de oprichter vertrok, geen modeshow meer heeft gepresenteerd.

Het modehuis Jean Paul Gaultier, dat in 2011 door de in Barcelona gevestigde Puig Group werd gekocht, bestond de laatste jaren alleen uit zijn beroemde parfumlijn Le Mâle, Scandale, Classique, die in 2016 door Puig werd overgenomen. Maar het Spaanse bedrijf wil de geest van Gaultier doen herleven met een collectie waarvan de titel (‘Les Marins’) verwijst naar het iconische matrozenjasje van het merk, dat al aanwezig is in zijn collecties sinds de eerste herenmodeshow in 1983.

Samenwerkingsstrategie en archiefstukken

Blauwe strepen op een witte achtergrond. Het grafische ontwerp van het matrozenpak is onlosmakelijk verbonden met de naam van Jean Paul Gaultier. De eerste collectie, getiteld ‘Les Marins’, was voor Puig dan ook een manier om de activiteit van het huis voort te zetten en toch vast te houden aan de esthetiek waarmee het zijn reputatie had gevestigd. Maar om je wakker te schudden uit het modesprookje: er komt geen vaste artistiek directeur, de collecties zullen worden bedacht door afwisselende creatieve teams, aldus WWD.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift werd de eerste ‘drop’ gecreëerd in samenwerking met de labels Palomo Spain, Ottolinger, Nicola Lecourt Mansion en andere jonge namen uit de modewereld. De Jean Paul Gaultier-branded stukken zullen vanaf vrijdag verkrijgbaar zijn in de nieuwe webshop van het merk en op Ssense.com.

Antoine Gagey, CEO van Jean Paul Gaultier sinds 2019 en medeoprichter van het Franse label Coralie Marabelle, onthulde aan WWD dat de strategie voor de nieuwe samenwerkingen is bedacht met behulp van oprichter Jean Paul Gaultier. Deze laatste had immers in maart 2020 gezegd bereid te zijn collecties te produceren in samenwerking met ontwerpers. Bovendien heeft het huis, zoals vele andere modemerken, ervoor gekozen niet de klassieke seizoenskalender te volgen. De lancering van de tweede collectie staat gepland voor oktober 2021.

Het gaat om een reeks capsule collecties waarvan de omvang zal variëren van collectie tot collectie (zes tot tien ‘drops’ per jaar). De esthetiek zal ge-upcycled zijn, vintage, of geïnspireerd op archiefstukken. De prijzen voor de kledingstukken variëren tussen de 150 en de 750 euro, terwijl de stukken die door het atelier zijn aangepast tot 1.500 euro zullen gaan, meldt WWD.

Jean Paul Gaultier blijft betrokken bij het label als ambassadeur. Hij zal vooral een bijdrage leveren aan haute couture-collecties die zullen worden ontworpen met gastontwerpers.

Jean Paul Gaultier x Sacai

De eerste gastontwerper waarmee Gaultier samenwerkt, is het Japanse merk Sacai. De collectie zal gepresenteerd worden tijdens de volgende Haute Couture Week in juli. Vestiaire Collective meldde recentelijk dat de vintage stukken van Gaultier populairder worden. De afgelopen zes maanden zijn de zoekopdrachten naar zijn vorige collecties toegenomen met 570 procent. Ook stegen de verkoopcijfers voor het eerste kwartaal met 30 procent, dankzij verschillende beroemdheden die nu de archiefstukken van de ontwerper dragen.

*De zomercollectie was beschikbaar tot 2015.

Dit artikel is eerder verschenen in twee versies op FashionUnited.FR (door Julia Garel) en .UK (door Don-Alvin Adegeest). Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.