Johan Cruijff is inspiratie achter nieuwe Puma collectie in samenwerking met Palomo Spain

De Spaanse ontwerper Palomo Spain heeft een nieuwe 'genderfluid' capsulecollectie ontworpen met Puma. Hiervoor liet Alejandro Gómez, oprichter en creatief directeur van Palomo Spain, zich inspireren door de Nederlandse voetballer Johan Cruijff uit de jaren 70, zo is te lezen in een persbericht.

De capsulecollectie bestaat uit kleding, schoenen en accessoires voor zowel mannen als vrouwen in beige, bordeauxrood, geel, wit en lichtblauw tot marineblauw. De items, waaronder trainingspakken, polo's, shorts en schoenen, zijn geïnspireerd door 'voetbalsterren uit de jaren '70 en hun glamoureuze leven buiten het veld', zo is te lezen in het persbericht. "De flamboyante en extravagante benadering van de mode uit dat decennium wordt gekoppeld aan Palomo's kenmerkende door couture geïnspireerde, romantische en genderneutrale ontwerpen", zo meldt het persbericht.

Beeld: Puma x Palomo Spain

Beeld: Puma x Palomo Spain

"Mijn doel was om met deze samenwerking onze 'over de top' stijl over te brengen naar Puma, terwijl ik uit mijn comfort zone stap door sportkleding te ontwerpen. Dat is wat me ertoe bracht om subtiel te verwijzen naar Johan Cruijff, het ultieme 70's voetbalicoon die ook de perfecte belichaming is van de Palomo Spain esthetiek in sport", zegt Gómez Palomo. "

De Puma x Palomo Spain collectie zal verkrijgbaar zijn op Puma.com, geselecteerde Puma winkels, palomospain.com, en geselecteerde retailers wereldwijd met een verkoopprijs die varieert van 40 tot 450 euro.

Beeld: Puma x v Palomo Spain

Beeld: Puma x Palomo Spain

Beeld: Puma x Palomo Spain