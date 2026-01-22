Jonathan Anderson herinterpreteert aristocraten in tweede Dior Homme-collectie

Dior-ontwerper Jonathan Anderson presenteert woensdag zijn visie op ‘de aristocratie van vandaag’ in zijn tweede mannenshow voor het merk in Parijs. De collectie is een mix van nieuwe genderfluïde creaties en symbolen van het modehuis.

De show, met veel beroemdheden, in de tuinen van het Musée Rodin trok onder meer acteur Robert Pattinson, Louis Vuitton-ontwerper Pharrell Williams en Formule een-coureur Lewis Hamilton. Zij namen plaats op een indrukwekkende eerste rij.

Anderson stelde zichzelf de vraag: “Wat is de nieuwe aristocratie vandaag de dag? Wat kan het zijn... dit idee van kleden?” De show was een van de meest langverwachte momenten van de Herfst-Winter 2026-27 Mannenmodeweek.

Dior Homme AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De 41-jarige Noord-Ier is de eerste creatief directeur sinds Christian Dior zelf die toezicht houdt op damesmode, herenmode en haute couture. Hij begon vorig jaar aan de functie met een uitstekende reputatie.

Zijn debuutshow voor mannenmode afgelopen juni kreeg veel lof. Zijn vrouwencollectie in oktober werd echter minder unaniem geprezen. Hierdoor waren de verwachtingen voor de show van dinsdag hooggespannen.

Hij wilde geen ‘normaliteit’ in zijn nieuwe interpretatie van aristocraten. Zijn ontwerpen bevatten volgens hem ‘angst en een soort onjuistheid, grenzend aan wansmaak’.

De show opende met een reeks paarse, groene en zilveren tops met pailletten in de stijl van de jaren twintig. De ontwerpen zijn reproducties van een lijfje van de vroeg-twintigste-eeuwse Franse ontwerper Paul Poiret, een inspiratiebron voor Anderson.

De collectie bevatte ook brokaten capes, pufferjacks en lange wollen jassen met oversized bonten manchetten.

Dior Homme AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Er waren ook lange wollen jurken en zeer wijde rokken te zien. Dit is een verdere stap richting uniseks collecties, een trend die de industrie steeds meer omarmt. Hierdoor vervagen de grenzen tussen dames- en herenmode verder.

‘De wereld evolueert’

De Parijse mannenmodeweek duurt tot en met zondag. In totaal onthullen 66 modehuizen hun nieuwe wintergarderobes via 36 catwalkshows en 30 presentaties.

Volgens trendwatchers keren ontwerpers terug naar klassiekere, meer traditionele tailoring. Dit is een reactie op geopolitieke onzekerheid of een commercieel veilige keuze, nu de luxe kledingindustrie een vertraging ervaart. De trend van zeer grote, oversized jassen en broeken lijkt over zijn hoogtepunt heen.

Dior Homme AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dior Homme AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight