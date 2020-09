Jouez les Enfants opent eerste eigen winkel

Het Nederlandse modemerk Jouez les Enfants gaat in november een bijzondere winkel openen. Zo meldt een persbericht van het eigenzinnige modelabel. Het ontwerpersduo Spike Spijker en Mies Splinter gaat onder de naam het Paslokaal namelijk een atelier annex winkel openen in Duivendrecht. In het Paslokaal kunnen klanten kennismaken met het merk en de designers erachter en made-to-order items bestellen.

Jouez les Enfants werd in 2018 opgericht met als achterliggend idee een sterk geloof ik de kracht van kleine en lokaal geproduceerde modecollectie, waarbij duurzaamheid erg belangrijk is. Spijker en Splinter maken hun herencollecties zoveel mogelijk van zogenaamde dead stock, onverkochte kleding, en van overgebleven partijen stof. De twee werkte al twintig jaar in de mode voordat zij hun eigen label startten. Op mode- en stoffenbeurzen in binnen- en buitenland verzorgden zij de scenografie en op de Modefabriek in de RAI hadden zij hun eigen platform voor progressieve herenlabels. De eerste collectie van Jouez Les Enfants ontstond eigenlijk per toeval toen tijdens een editie van dit platform een label wegviel en de ontwerpers besloten om dit gat te vullen met een eigen collectie.

Elke collectie van Jouez les Enfants bestaat uit een vast aantal ontwerpen, waar los van de seizoenen een paar keer per jaar een nieuw item aan toe wordt gevoegd. Als uitgangspunt voor hun ontwerpen gebruiken zij klassiekers uit de mannenmode die ze vervolgens oversized en minimalistisch maken. Vaak zien we ook Japanse invloeden in de collectie, zoals bij jasjes in kimonostijl.

Beeld: Jouez les Enfants