Julian Klausner herinterpreteert klassiekers voor Dries Van Noten, CamperLab debuteert in Parijs

Parijs - De Belgische ontwerper Julian Klausner presenteerde donderdag zijn eerste mannencollectie voor Dries Van Noten tijdens Paris Fashion Week. De lente/zomer 2026 collectie is een gewaagde herinterpretatie van klassieke herenkleding.

Het Spaanse CamperLab, de experimentele tak van schoenenmerk Camper, debuteerde eveneens in Parijs met een presentatie van hun streetwear collectie.

‘Ik wilde klassieke kledingstukken en basisontwerpen uit de traditionele herengarderobe als uitgangspunt nemen’, vertelde Klausner na de show, die lovend werd ontvangen door het publiek.

‘Ik dacht na over het verschil tussen formeel en casual: wanneer is kleding formeel en wanneer casual? Hoe kan ik casual elementen naar een hoger niveau tillen, of juist formele elementen afzwakken? Dat was de kern van mijn onderzoek’, aldus de jonge ontwerper.

Op de catwalk vertaalde zich dit in kledingstukken met gecontroleerde volumes: trapezoidale jassen, zijden trenchcoats, boxershorts, minishorts, maar ook nauwsluitende tops met boothals of schoudervullingen, die Klausner ziet als avondkleding voor mannen.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen:

Dries Van Noten Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dries Van Noten Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dries Van Noten Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dries Van Noten Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Het kleurenpalet is helder, met felrood, fuchsia, diepblauw, groen en oranje in jaren zeventig stijl. Daarnaast zijn er strepen, diverse prints en borduursels met glimmende parels.

‘Voor deze mannencollectie wilde ik prints, borduursels en levendige kleuren’, vat de ontwerper samen. ‘Ik ontwierp de collectie op een vrolijke, spontane manier en ging tot het uiterste met de stoffen en kleuren.’

De taille wordt soms geaccentueerd door een geknoopte sarong, alsof het model klaar is voor het strand, of door een smoking sjerp. Een ‘speels’ accessoire dat de ontwerper in allerlei kleuren, prints en borduursels heeft verwerkt.

Klausner werd in december benoemd tot opvolger van Dries Van Noten, die vorig jaar met pensioen ging. In januari presenteerde Klausner zijn eerste mannencollectie in Parijs, gevolgd door een opvallende vrouwencollectie in maart.

CamperLab werd in 2015 opgericht door creatief directeur Achilles Ion Gabriel, met als doel de experimenten met lijnen en materialen van het moederbedrijf uit te breiden naar de gehele kledingcollectie.

Met behoud van betaalbaarheid presenteerde CamperLab tijdens Fashion Week wijde denim kleding met geometrische prints, sneakers met dikke zolen en mouwloze T-shirts.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen:

Camperlab Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Camperlab Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Camperlab Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De show was unisex, met accessoires zoals sportieve tassen van imitatieleer met exotische prints, passend bij een ensemble van een kort, getailleerd jasje en een broek in rood- en zandkleuren.