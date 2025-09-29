Jumpsuits, zout en strepen: de key-looks van Milan Fashion Week

Milaan (Italië) - De belangrijkste shows van Milan Fashion Week sluiten zondag af. Het was een seizoen vol adembenemende jurken, onberispelijke pakken, leren jassen en rokken, en luxueuze handtassen.

Hier zijn enkele van de key-looks uit de lente/zomer 2026-collecties:

De chic van de jaren twintig

Ferragamo SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De artistiek directeur van Ferragamo, Maximilian Davis, maakt een sprong naar de jaren twintig. Zijn collectie is chique en kleurrijk, met kostuums uit het droogleggingstijdperk en jurken met lage taille, open rug en lange franjes, versterkt met een vleugje dierenprint.

“Het was een tijd waarin iedereen een persoonlijke ruimte voor zichzelf creëerde en in opstand kwam tegen sociale normen, en die geest werd weerspiegeld in de garderobes”, verklaart hij in de show notes.

Antonio Marras herinterpreteert dezelfde periode. Hij beeldt zich de schrijvers Virginia Woolf, D.H. Lawrence en Katherine Mansfield in op vakantie in Sardinië. Op een catwalk van zoutbergen, een beroemd product van het eiland dat hier dienstdoet als strandzand, dragen de modellen jurken en pakken met patronen. Ze hebben schetsboeken, koffers en zelfs een viool bij zich.

Overhemden en strepen

Fendi SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prada haalt opnieuw inspiratie uit het uniform. De collectie omvat jumpsuits in militaire stijl, overhemden onder jurken met een aangesloten taille en wijde rokken, gecombineerd met lange avondhandschoenen.

Bij Fendi zien we doorgeknipte blousejurken en transparante blouses met strakke kragen, een mix die wordt omschreven als ‘zowel mannelijk als vrouwelijk’.

Bij Tod's worden oversized gestreepte overhemden gedragen op leren minirokjes. De strepen, dit keer talrijker en diagonaal, verschijnen op gedrapeerde jurken en bijpassende handtassen in warme, natuurlijke tinten.

Glanzende gestreepte broeken voor mannen en vrouwen, gecombineerd met overhemden met schreeuwerige prints, en neon overhemden onder donkere pakken kenmerken het debuut van Dario Vitale bij Versace.

Het modehuis verklaart dat het thema van de collectie ‘een extravagante en eenvoudige elegantie is, ontworpen voor een leven geleid door emoties’. Dolce & Gabbana herinterpreteert op zijn beurt de klassieke gestreepte herenpyjama. Ze voegen juweeldetails toe of combineren het met zwarte lingerie voor een vrouw die zich beweegt ‘tussen boudoir en stadsleven’.

Op de eerste rij bij de show zitten actrice Meryl Streep en acteur Stanley Tucci uit de film ‘The Devil Wears Prada’. Het lijkt erop dat hij nu D&G draagt!

Riemen en elastiek

Fendi en Max Mara SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gedurende de week zijn de rokken soepel, de jasjes hebben brede schouders en de broeken zijn wijd. Ze worden geaccentueerd door elastiek en trekkoorden geïnspireerd op sportkleding, vooral bij Fendi.

Bij Max Mara snoert een zwarte elastische band de taille aan van een jas met bloemenprint. De band wordt ook strak om het lichaam gedragen boven een kokerrok, of met een volumineuze jurk van zwarte organza veren.

“Ik wilde een modern, opzichtig en levendig element om te contrasteren met alles wat als luchtig, delicaat of vrouwelijk kan worden beschouwd”, legt Ian Griffiths, ontwerper bij Max Mara, uit. Hij voegt eraan toe dat er ‘iets bijna fetisjistisch in zit’.

Emporio Armani geeft een prominente plaats aan sluitingen in kimonostijl, in zwart of felle kleuren, op tops, broeken en luchtige jurken. Bij Boss worden smalle en bredere leren riemen laag om de taille gedragen. Hiermee worden leren jasjes geaccentueerd waarvan de uiteinden loshangen.

Alles wat schittert

Roberto Cavalli SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tussen de ingetogen luxe en de relaxte elegantie staat Milaan ook bekend om zijn extravagante glamour. Dit wordt belichaamd door Roberto Cavalli, die zijn collectie ‘Gold Obsession’ presenteert op een gouden catwalk.

Hoofdontwerper Fausto Puglisi noemt Elizabeth Taylors Cleopatra als een van zijn invloeden. Dit is terug te zien in een collectie van lichte, nauwsluitende jurken in golvend goud, variërend van soepele jersey tot gecoat kant.

De collectie ‘sluit geen compromissen’, verklaart het merk. Het voegt eraan toe dat goud niet alleen een kleur is, maar ‘een esthetische visie: kostbaar, gedurfd en eigentijds’.

Demna zet ook in op rode loper glamour met zijn eerste collectie voor Gucci, gepresenteerd in een korte film met Demi Moore. We zien enorme jassen van imitatiebont die zijn veranderd in jurken, zilveren bodysuits en extravagante jurken. Een daarvan wordt gedragen door tennisster Serena Williams op de rode loper.

Krimpen en inkorten

Missoni SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Alles wordt korter”, legt Missoni uit in het showboekje van de collectie. Veel modellen dragen alleen een zwembroek, de shorts zijn opgerold en de minijurken zijn veranderd in haltertops.

De onderstukken worden gecombineerd met tops met gedurfde, kenmerkende patronen van het merk, of gedragen onder getailleerde jasjes met blote benen, ondanks de stromende regen buiten.

Ook bij Fendi zien we bodysuits, gecombineerd met een sportieve blauwe blouson of versierd met bloemen. Bij Tod's wordt het gebrande oranje ondergoed gecombineerd met een badpak en een sjaal met print.