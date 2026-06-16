Kant: de fragiele modetrend die ook gerecycled kan worden

Parijs - Kant is weer prominent aanwezig in de mode. Het materiaal voegt vakmanschap en verfijning toe. Tegenwoordig wordt deze eeuwenoude stof zelfs gerecycled tot unieke stukken, gedragen door sterren als Beyoncé en Rosalía.

De heropleving van kant is een van de trends van dit jaar. Dit werd al voorspeld door Pinterest Business op basis van miljoenen zoekopdrachten van gebruikers. De trend is ook zichtbaar op de catwalks, van de elegante ontwerpen van Saint Laurent tot de romantische looks van Alexander McQueen.

De delicate stof wordt gezien als een manier om mode te versterken en een vleugje luxe toe te voegen.

“Deze heropleving van kant heeft ook te maken met het huidige modeklimaat. In een context van financiële moeilijkheden in de luxesector, willen modehuizen en merken vandaag de dag de nadruk leggen op de kwaliteit van het kledingstuk”, zegt Pierre Groppo, hoofdredacteur mode en lifestyle van Vanity Fair France, tegen AFP.

“Kant geeft direct een gevoel van vakmanschap, kostbaarheid en een haute-couture-dimensie, wat een kledingstuk een intrinsieke identiteit en waarde verleent”, voegt hij toe.

Volgens hem “creëert het toevoegen van een ambachtelijke dimensie emotie, en dat is iets wat de mode op dit moment nodig heeft”.

Stoffen uit vervlogen eeuwen

In het Parijse atelier van Les Fleurs Studio is kant aanwezig in vrijwel alle creaties. Hier wordt echter gewerkt met oude restanten en hergebruikte stukken.

“We maken unieke stukken omdat we stoffen uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw gebruiken”, legt de Spaanse María Bernad uit. Zij richtte het merk op in 2019. In haar atelier wordt ze omringd door planken vol met allerlei soorten oud kant.

Hoewel deze romantische stijl met kant een trend is, is haar werkwijze van upcycling, ofwel hergebruik, nog een niche.

“Het is een niche, er zijn niet veel mensen die met zulke oude stoffen werken”, zegt Bernad in haar kleine Parijse atelier. Het atelier is gevestigd in een incubator voor duurzame modemerken.

Haar kledingstukken, met de hand genaaide ‘puzzels’, bestaan uit lingerie-restanten die soms meer dan een eeuw oud zijn. De ontwerpster vindt deze voornamelijk op markten of via particuliere verkoop.

“De trends zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Wat nu ook in de mode is, is het uniek zijn en het hebben van uniekere stukken”, verzekert de ontwerpster. Ze toont een beige trouwjurk met een lange rok en open rug, gemaakt van verschillende hergebruikte stukken.

Fragiliteit

Voor Pierre Groppo is deze transparante, filigraanachtige stof ook ‘het beeld van een soort vrouwelijkheid die de tijdperken overstijgt’.

Bovendien kan volgens hem ‘iedereen zich kant eigen maken’ en het klassieker of juist sexyer dragen. Een voorbeeld is de Amerikaanse ster Kim Kardashian in een transparant zwart pak van Balenciaga.

Les Fleurs Studio heeft ook beroemdheden die hun ontwerpen dragen. De Amerikaanse zangeres Beyoncé droeg in 2024 een gehaakte minijurk met bijpassend hoofddeksel. De Spaanse Rosalía gebruikte een kanten cape uit de jaren veertig tijdens haar recente concerten in Frankrijk.

De meeste opdrachten zijn nu trouw- en feestjurken. De productietijd varieert van twee weken tot twee maanden. De prijzen liggen tussen 2.000 en 12.000 euro (2.300 en 14.000 Amerikaanse dollar) voor de meest complexe creaties”, legt Bernad uit. Ze is geobsedeerd door alles met ‘een vorig leven’.

Voor haar is het niet zozeer een modekwestie, maar gaat het om ‘dingen uit het verleden terughalen en ermee kunnen werken’ en het creëren van unieke, duurzame stukken.

Kant is iets ‘wat fragieler, delicater’ in deze ogenschijnlijk harde wereld, stelt Groppo. “In een gecompliceerde en zware tijd wordt een vleugje fragiliteit misschien wel de nieuwe luxe”.