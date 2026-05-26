Kearney-rapport: Luxesector koerst af op stabilisatie in plaats van teloorgang

Het nieuwste '2026 Global Luxury Industry Outlook'-rapport van Kearney suggereert een verschuiving van de wereldwijde luxesector naar een periode van stabilisatie in plaats van neergang. Merken reageren op een tragere groei, veranderende consumentenverwachtingen en aanhoudende economische onzekerheid.

Het adviesbureau voorspelt een groei van de luxemarkt van twee tot vier procent in 2026. Dit is lager dan de bredere schattingen van drie tot vijf procent. De prestaties zullen naar verwachting aanzienlijk variëren per regio, productcategorie en consumentengroep. Volgens het rapport was 2025 “een jaar van herijking” voor de industrie. Dit volgde op een periode van agressieve prijsstijgingen, operationele herstructurering en creatieve veranderingen bij grote luxehuizen.

Kearney stelt dat de luxemarkt “normaliseert en niet structureel krimpt”. Merken richten zich nu minder op schaal en snelheid, en meer op “creatieve helderheid en consumentenbetrokkenheid”.

Fragmentatie in de groei van de wereldwijde markt

De Verenigde Staten, Europa en China worden genoemd als sleutelregio's voor het behoud van de wereldwijde vraag naar luxe in 2026. Ze blijven de “schaal, infrastructuur en klantenconcentratie bieden die de wereldwijde vraag naar luxe verankeren”. Kearney merkt echter op dat elke markt zich anders ontwikkelt.

In Europa, bijvoorbeeld, blijft de groei naar verwachting kwetsbaar. Merken hebben te maken met stijgende winkelhuren, regeldruk en voorzichtige consumentenuitgaven. Het rapport stelt dat ambitieuze consumenten aankopen steeds vaker uitstellen of kiezen voor goedkopere alternatieven, terwijl vermogende klanten actief blijven.

In China is de markt volgens het bureau gestabiliseerd na de volatiliteit in 2024. Het is echter onwaarschijnlijk dat de dubbelcijferige groei van voorgaande jaren terugkeert. De uitgaven blijven geconcentreerd bij de rijkere consumenten. Categorieën die verband houden met ervaringen en sieraden blijven sterk presteren.

De Amerikaanse markt wordt ondertussen nog steeds beïnvloed door wat Kearney omschrijft als een “K-vormige dynamiek”. Hierin blijven welvarende consumenten uitgeven, terwijl ambitieuze shoppers selectiever worden. Het rapport stelt dat consumenten in alle inkomensgroepen steeds gevoeliger worden voor een onbalans tussen prijs en kwaliteit.

Naast de drie grootste luxeregio's benadrukt Kearney Japan, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten als markten die naar verwachting beter zullen presteren in 2026. In Japan is de groei breder verbonden met toerisme, horeca en premium winkelervaringen. In Zuidoost-Azië is er een stijgende vraag van jongere, welvarende consumenten die voor het eerst de luxemarkt betreden.

Sieraden en ervaringsgerichte luxe naar verwachting de sterkste presteerders

Binnen de categorieën wijst het rapport sieraden en ervaringsgerichte luxe aan als de sterkste presteerders. Sieraden worden omschreven als “structureel sterker” dan lederwaren en ready-to-wear. Ze profiteren van een lange levensduur en waardeperceptie. Merken rapporteerden in 2025 een groei tussen de zes en veertien procent.

Handtassen bleken ook een sterke categorie. De prijzen stegen in de afgelopen cycli met maar liefst tien procent. Dit overtrof de prijzen van kleding en schoenen, die met vijf tot zeven procent daalden.

Ervaringsgerichte luxe bleef ook versnellen, vooral in de horeca, gastronomie en wellness. Consumenten geven naar verluidt steeds meer prioriteit aan aankopen die “emotioneel resoneren” of “investeringswaardig” aanvoelen. Merken breiden uit naar lifestyle-ervaringen die verder gaan dan alleen producten.

Vooruitkijkend wordt verwacht dat hotels en de gastronomie tot 2028 jaarlijks met ongeveer acht procent zullen groeien. Sieraden volgen naar verwachting op de voet met een jaarlijkse groei van ongeveer zeven procent. Dit staat in contrast met ready-to-wear en lederwaren, die naar verwachting een lage enkelcijferige groei zullen behouden.

Het rapport legt ook een verband tussen de aanhoudende reset in de luxe-industrie en de wijdverbreide veranderingen in creatief leiderschap binnen de sector. Volgens Kearney zagen luxemerken in 2025 “drie keer zoveel wisselingen van creatief directeuren dan in voorgaande jaren”. Huizen als Chanel, Gucci en Dior wilden hiermee “hun merkverhalen en productrichting nieuw leven inblazen”.

Luxeconsumenten nu goed voor bijna de helft van de totale uitgaven in de sector

Consumentengedrag is een ander gebied dat blijft veranderen. Kearney constateert dat de top twee procent van de luxeconsumenten nu goed is voor bijna de helft van de totale uitgaven in de sector. Ambitieuze consumenten worden steeds selectiever over wanneer en waar ze in contact komen met luxemerken.

Uit consumentenonderzoek blijkt dat 73 procent van de respondenten aangaf minder uit te geven aan luxe door prijsstijgingen. 36 procent gaf aan minder vaak te kopen of minder enthousiast te zijn over luxe in het algemeen. 63 procent definieert luxe nog steeds voornamelijk door kwaliteit en vakmanschap.

Er werden ook tegenstrijdige gedragingen vastgesteld tussen productgerichte en ervaringsgerichte luxeconsumenten. De eerste groep is eerder geneigd de aankoopfrequentie te verlagen of zich te wenden tot wederverkoop- en tweedehandsplatforms. De tweede groep is meer geneigd om te wisselen tussen luxemerken of binnen categorieën een stap terug te doen om deel te kunnen blijven nemen.

AI was een ander belangrijk aandachtspunt in het rapport. Kearney beschrijft de technologie als een “kernelement van de infrastructuur voor luxegoederen”, geïntegreerd in prognoses, ontwerp, toeleveringsketens, klantenservice en personalisatie.

Volgens het rapport gelooft 90 procent van de leidinggevenden in de luxe mode-industrie dat door AI gedreven personalisatie essentieel wordt voor merken. 60 procent van de consumenten zal naar verwachting in 2026 AI-winkelassistenten gebruiken. Kearney voegde eraan toe dat het concurrentievoordeel zal verschuiven naar merken die “AI op de achtergrond industrialiseren, terwijl creatieve beslissingen in handen van mensen blijven”.

Samenvattend stelt Kearney in zijn vooruitzichten voor het komende jaar: “2026 zal niet alleen schaal of snelheid belonen, maar helderheid, discipline en relevantie die op de lange termijn worden volgehouden”.