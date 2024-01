‘Kenough’, warme lagen en diepe inzichten: De FW24-streetstyle uit Milaan en Parijs

Tijdens de herenmodeweken van het FW24-seizoen in de modemetropolen Milaan en Parijs waren niet alleen ontwerpers met hun catwalkpresentaties onweerstaanbaar, ook de uitgenodigde gasten zorgden voor individuele looks, waarbij menig contrast opviel.

Terwijl sommige bezoekers kozen voor een blote huid, trotseerden anderen de winterse temperaturen met warme teddyjassen of uitgebreide laagjeslooks. De onverwacht duurzame invloed van de vorig jaar uitgebrachte film leek een roze 'Barbie'-trend te hebben achtergelaten. In contrast hiermee stonden androgyne pantalons met een nauwelijks te overtreffen volume.

“I’m just Ken”

Hoewel het einde van de 'Barbie'-trend abrupt werd aangekondigd, kan Ken nog niet worden afgeschreven. Dit seizoen trad de vriend van de populaire pop uit haar schaduw en bewees met zachte roze tinten of diep fuchsia - hij is 'Kenough'.

Roze looks bij de bezoekers van de modeweken in Milaan en Parijs. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mannelijke modefans presenteerden volledige outfits in Barbie's favoriete kleur, contrasterend met zwart en wit, als accessoire of zelfs als haarkleur. In plaats van de gebruinde tint - zoals bij Ken-vertolker Ryan Gosling in de Barbie-film - waren hier echter schoenen, handschoenen of stropdassen een populaire keuze om subtiele accenten te leggen. Met jassen, colberts of shearling-jassen werd roze ook op grote schaal gebruikt.

Ingepakt

Terwijl in de zomer lichte sjaals de halzen sierden, werden in het koude seizoen de lange, dik geweven sjaals uit de kast gehaald. Lange franjes en een grof breipatroon kenmerkten de warme metgezellen van dit seizoen - minder vaak voorzien van logo's of merkemblemen.

Lange sjaals boden warmte en waren een blikvanger. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Naast de mogelijkheid om opvallende kleurelementen toe te voegen, bood de omvangrijke sjaal ook ruimte voor statements, zoals bij Cognomen, het label van de Japanse ontwerper Michael Hitoshi. Terwijl het vroeger enkel onder de jas vandaan kwam, heeft het zich nu gevestigd als hoofdrolspeler: losjes gedragen over de open jas of om het hoofd gewikkeld, het verfraaide het elke look.

Knus en warm

Bezoekers van de catwalkshows wisten een gevoel van kinderlijke nostalgie over te brengen door middel van bont- en teddyjacks. Natuurlijk werd hierbij gekozen voor eigentijdse imitaties van niet-dierlijke oorsprong. De pluizig-ogende stukken verschenen in grijs-blauwe, sneeuwwitte en levendige regenboogkleuren. Andere gingen voor een harig luipaardpatroon.

Teddy- en bontjassen zorgden voor een nostalgisch tintje. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De veelzijdige jas sloeg een brug naar elegantie met een zwarte leren broek en een baret, maar men creëerde met een wijde broek, pet en sneakers ook een relaxte look, geïnspireerd door de hip-hopcultuur. Zelfs mannen kozen dit seizoen voor praktische schoudertassen om de outfit af te maken, zoals die van het Italiaanse modehuis Bottega Veneta of het Spaanse luxemerk Loewe.

Diepe inzichten

Cropped bovenkleding, hemden met diepe uitgesneden stukken of off-shoulder cardigans onthulden menig blik op borst- en buikspieren. Terwijl crop-tops voor mannen hun oorsprong vinden in het American football en snel werden overgenomen door sportmerken zoals Nike of Adidas, zijn ze dit seizoen vertegenwoordigd in de vorm van gebreide stukken.

Mannen laten dit seizoen huid zien.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Open gedragen overhemden werden bij elkaar gehouden door knopen of een veiligheidsspeld, terwijl schouderloze vesten geïnspireerd waren op de damesmode, zoals Jacquemus vorig jaar liet zien. Het kleurenpalet bleef echter ingetogen in de mannelijke variant, monochroom of in combinatie met camel- en grijstinten.

In alle omstandigheden

De gasten kregen een nieuwe indruk van ‘gelaagdheid’ door verschillende lengtes, texturen en stijlen te gebruiken. Qua kleur werd gekozen voor een neutrale benadering en werden vergelijkbare nuances gebruikt: De ‘latte’ look is geïnspireerd op de kleuren van koffie en grijstinten.

Sommige modeliefhebbers combineerden contrasterende lagen.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Coltruien werden gedragen onder overhemden, met capes en een kort, wijd jasje met een opvallende kraag of een duffel vest erop, samen met een wijde broek, bontschoenen of sportschoenen. Brede sjaals en gebreide of leren tassen voegden een extra stijlvolle laag toe.

Baggy kostuumbroeken

Pakken boden vroeger de mogelijkheid om aan de veilige kant te blijven wat kleding betreft. Om ondanks het klassieke component toch mee te kunnen doen in de modewereld, verschenen er eerst extreem ruim gesneden colberts, die vooral populair waren in de popcultuur van de jaren 80. Nu maakten ze een statement met XXL-kostuumbroeken.

Broeken met een royale wijdte werden waargenomen.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In Parijs en Milaan waren de extra lange en extra brede pijpen in typische kostuumstoffen te zien: Aan de ene kant werden wollen gemêleerde of geruite stoffen gecombineerd met bijpassende gilets of jasjes, maar vaak ook gecontrasteerd met zwarte bovenkleding en bijpassende tassen. Ingetogen, platte schoenen geven het stuk de ruimte om indruk te maken.