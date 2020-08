Kenzo lanceert eerste sportlijn: Kenzo Sport

Kenzo onthult vandaag een nieuwe sportlijn: Kenzo Sport. Het merk zal sportkleding aanbieden met sterke grafische ontwerpen. De kleding is gender-neutraal ontworpen en te herkennen aan het Kenzo logo, die in de nieuwe lijn is getransformeerd tot een grote X, zo wordt vermeld in het persbericht.

De kleding is ontworpen onder begeleiding van creatief directeur Felipe Oliveira Baptista, waarbij de klassieke stijlen van straatkleding en functionele sportkleding samenkomen. De look van de sportkleding is gebaseerd op beweging en bescherming. De herfst-lijn beschikt onder andere over een gender-neutrale jersey t-shirt en nylon outdoor kleding. De prijzen variëren tussen $125 (€105) voor een t-shirt en $880 (€738) voor een parka. Kenzo Sport is vandaag wereldwijd gelanceerd en zal vanaf maandag in alle winkels beschikbaar zijn.

Uit de eerste beelden van de collectie blijkt dat de eerste paar items vooral zwart, donkergroen en rood gekleurd zijn. Het Kenzo logo is op de meeste kleding nadrukkelijk aanwezig, maar wordt in sommige kledingstukken ook subtiel in de vorm van een X weergegeven.

Kenzo is een Frans luxe modemerk, dat in 1970 werd opgericht door de Japanse modedesigner Kenzo Takada. In 2012 lanceerden designers Humberto Leon en Carol Lim een trui met het grafische ontwerp van een tijger voor de herfstcollectie. De kledingstukken waren razend populair en werden wereldwijd gedragen door beroemdheden zoals Beyoncé, Rihanna, Jay-Z en meer.

Foto’s: Kenzo