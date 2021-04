Kijken: De Converse x Kim Jones collectie

Britse modeontwerper Kim Jones lanceert zijn eerste collectie voor schoenenmerk Converse. Jones houdt vast aan het DNA van Converse met zijn nostalgische designs, maar geeft wel een eigentijdse touch aan de Amerikaanse sneakers.

Voor de Converse Chuck 70 haalt Jones zijn streetwear-kennis uit de kast en heeft de schoen geüpdatet door de grip en stabiliteit van de schoen te verbeteren, zodat de schoen nog beter loopt op straat.

Naast twee paar schoenen bestaat de collectie nog uit zes kledingstukken: twee parka jassen, een trui, twee t-shirts en broek. Het kleurenpalet is rustig: donkerblauw, legergroen, wit en rood. De kledingstukken zijn allemaal effen, zonder print.

“Ik keek naar de Japanse ontwerpers die Amerikaanse sportkleding opnieuw uitvonden - om die jaren vijftig en zestig look te creëren. Het is duidelijk dat Converse bij uitstek de schoen was om dat mee te doen. Nu stel ik het gewoon allemaal op een andere manier samen,” aldus Jones in het persbericht.

De Converse X Kim Jones collectie is vanaf 8 april verkrijgbaar op converse.com en bij verschillende retailers. De prijzen variëren van 49 euro voor een T-shirt tot 159.90 euro voor een paar sneakers. Bekijk hieronder de beelden van de collectie.