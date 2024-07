Kijken: De Disney x Balmain-collectie van Olivier Rousteing

Madrid – Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de film “The Lion King” hebben Disney en het legendarische modehuis Balmain de handen ineengeslagen om een gedenkwaardige capsulecollectie te ontwikkelen. De collectie wordt in beperkte oplage geproduceerd en is vanaf 8 juli verkrijgbaar. Een ontwerp dat, afgaande op de eerste beelden en de eerste kledingstukken die al verkrijgbaar zijn, waarschijnlijk een van de beste collecties wordt die Olivier Rousteing als creatief directeur van Balmain heeft ontworpen.

De collectie is geworteld in de esthetiek, de kleuren en enkele van de meest memorabele beelden die zijn achtergelaten op onze netvliezen door wat inmiddels terecht een van de meest geprezen films is geworden die Disney in zijn hele productieve geschiedenis heeft geproduceerd. De soundtrack die nog steeds over wereldwijde podia weerklinkt, bewijst dat. De soundtrack was bovendien verantwoordelijk voor de verheerlijking van de film, met zijn twee Oscars voor Beste soundtrack en Beste originele nummer, in de Olympus van de zevende kunst. Het hoofddoel van het project was om de 30 verstreken jaren te herdenken sinds de première van “The Lion King” op 24 juni 1994. Een intentie die Disney ertoe bracht om contact op te nemen met het modehuis Balmain en samen met de directie van het bedrijf de eerste samenwerking tussen beide partijen te sluiten middels het bedenken en ontwerpen van een design dat niet alleen zou dienen om het startschot te geven voor de viering van dit 30-jarig jubileum van de première van de film, maar ook om de eerbetonen aan te vullen die het hele jaar door zullen worden gebracht, inclusief de première van “Mufasa: The Lion King”, die gepland staat voor december. Een prequel van de remake uit 2019 van de film uit 1994, gericht op het verhaal van de overleden vader van Simba.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Eerlijk gezegd is het zo dat het uitgangspunt van het project op voorhand niet minder aantrekkelijk en stimulerend had kunnen zijn als naar creativiteit en design wordt gekeken. Meer dan een opwindende en uitdagende oefening in creativiteit, leek het initiatief als zodanig eerder bedoeld om te proberen het ontwerp van een enigszins verheven merchandisingpropositie te realiseren. Verheven, ja, maar uiteindelijk merchandise van een film. En als we aan die indrukken de laatste warrige collecties toevoegen die Rousteing heeft ontworpen als hoofd van het modehuis Balmain, die zeker niet verstoken zijn van talent, maar wel van doelen en intenties, dan leek de aankondiging van de samenwerking tussen Disney en Balmain alleen maar te bevestigen hoe grof de laatste samenwerkingen zijn die sommige van de belangrijkste modehuizen in de luxe-industrie aangaan. Acties waarmee “de grote modehuizen” niet zozeer een nieuw stimulerend of aantrekkelijk discours voor de mode of voor consumenten presenteren, maar zich juist ontdoen van hun imago als loutere labels die ten dienste staan van de hoogste bieder. Labels die hun logo’s verkopen en presenteren op zoek naar neppe belangen, beginnen hun eigen merken in twijfel te trekken. En dat is een gevaarlijke trend en manier van handelen die wij afkeuren. Hoewel het waar kan zijn dat het de kiem is geweest van deze “Disney x Balmain”-samenwerking, is het ook waar dat de hand van Rousteing een groot deel heeft weten weg te poetsen - hoewel niet alles - van die schaduw van onechte presentatie, zodat het misschien een van de beste collecties is die tot nu toe is ontworpen onder leiding van de creatieve directie van Balmain.

De diepe indruk van “The Lion King” op de indrukken van Rousteing

Als FashionUnited de collectie analyseert, is het duidelijk dat het uitgangspunt van de collectie de Disney-film The Lion King is, waarvan het 30-jarig jubileum sinds de première wordt gevierd. Een eerbetoon dat bovendien, om even duidelijk te zijn, wordt gezien als een soort “lokmiddel” voor de komende première van “Mufasa”. Van daaruit put het ontwerp rechtstreeks uit de esthetiek van de film uit 1994, waarvan de herziening door Rousteing en Balmain (inhoud) in eerste instantie niet echt noch oprecht noch gunstig is voor het modehuis, afgezien van de voorwaarden waarmee de samenwerkingsovereenkomst met Disney is gesloten. Dat zou het geval zijn als we niet dieper zouden ingaan op wat Rousteing verdedigt als de drie belangrijkste pijlers waarop zijn prestaties als creatief directeur van Balmain rusten, en als we niet dieper zouden ingaan op wat deze film in het bijzonder voor hemzelf heeft betekend.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

De Franse modeontwerper van Afrikaanse afkomst verdedigt zijn werk voor Balmain op basis van drie centrale pijlers die zijn designs kenmerken:de diepe eerbied voor de erfenis en het erfgoed dat het modehuis Balmain binnen zijn muren bewaart; de onvoorwaardelijke verdediging van het “savoir-faire” van de Parijse haute couture als embleem en basis van al zijn collecties; en de intentie om nieuwe realiteiten voor het modehuis te creëren, op basis van zijn meest intieme reflecties en gekoppeld aan zijn eigen levenservaring. Dit is precies waar deze capsulecollectie met Disney zijn plaats vindt en wortel schiet, waardoor elke twijfel over zijn congruente ontwikkeling onder de paraplu van het merk wordt weggenomen.

“Zoals jullie je kunnen voorstellen, raakte het me om die leeuwenwelp alleen vorm te geven en zijn eigen familie te kiezen, terwijl hij op zoek was naar de waarheid over zijn erfenis; voor een geadopteerd kind was het bijzonder hard”, bekent Rousteing zelf via een verklaring van het modehuis. Als reactie daarop was “het werken aan deze samenwerking een droom die uitkwam”, voegt de Franse ontwerper toe. “Ik was pas negen jaar oud toen ‘The Lion King’ in première ging, maar zelfs nu, bijna drie decennia later, hoef ik alleen maar mijn ogen te sluiten om die ongelooflijke mix van muziek, beelden en emoties opnieuw te beleven. De lessen die ik me eigen maakte, terwijl ik volledige was gefocust op wat er op het grote scherm gebeurde, zijn me mijn hele leven bijgebleven. Daarom is het terugkeren naar Afrika, om een korte film te maken die bij de collectie wordt gepresenteerd, een ongelooflijk ontroerende ervaring voor me. Het maakt dezelfde golf aan emoties los die ik ervoer toen ik ‘The Lion King’ voor het eerst zag.”

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Tussen het ‘Afrika van Disney’ en het ‘Afrika van Rousteing’ en de nieuwe opkomende artiesten

Als we vanaf hier de aandacht vestigen op de ‘vorm’, op hoe Rousteing uiteindelijk vorm heeft gegeven aan die som van indrukken en sensaties die de film “The Lion King” teweegbrachten, dan blijkt de capsulecollectie te zijn opgebouwd op een bijzonder stimulerend en kleurrijk chromatisch universum, beïnvloed door zowel de verzadigde tinten en de “dierenprints” van de Disney-film als door zijn soortgenoten afkomstig uit Afrika dat zowel de voorouder is van de film als van Rousteing zelf. Hij komt uit Somalië en Ethiopië, maar heeft Franse adoptieouders. Er worden vormen gecreëerd in zandkleuren, kenmerkend voor de vacht van de leeuw. Er worden ook zwart-wit combinaties gemaakt, kenmerkend voor zebra’s en door de rood-blauw combinatie, komt de toekan tot leven.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Disney x Balmain, capsulecollectie “The Lion King”. Credits: Balmain.

Onder dit kleurrijke kleurenpalet bouwt Rousteing een heterogeen microkosmos van silhouetten, soms vloeiend, soms hard en stevig als harnassen, waarmee hij lijkt te proberen alle hoofdrolspelers uit de Disney-film tot leven te wekken. Een doel dat hij bereikt door gebruik te maken van traditionele technieken van Afrikaanse kleding. Hij werkte ook samen met verschillende landen van het Afrikaanse continent, waardoor de collectie een grotere diepgang krijgt, maar ook de zichtbaarheid van nieuwe beloften in design en kunst verheft.”

“Om het 30-jarig jubileum van ‘The Lion King’ te vieren, hebben Olivier Rousteing en het team van Balmain een levendige en krachtige collectie gecreëerd, die op prachtige wijze het hart en de essentie van de iconische film en de geest van Afrika vastlegt”, merkt Tasia Filippatos, president van de afdeling Consumentenproducten van Disney, op. Een collectie die het resultaat is van een samenwerking die, zo voegt ze eraan toe, “voortbouwt op de lange erfenis van Disney om samen te werken met wereldwijde visionairs en de aandacht te vestigen op toekomstige generaties”.