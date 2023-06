Kijken: De modeshow van Shein in Parijs

In een tijd waarin velen zich uitspreken tegen Shein en haar supersnelle businessmodel, organiseerde het Chinese merk op acht juni een modeshow in het Pavillon Cambon in het 1e arrondissement van Parijs.

Driehonderd toeschouwers woonden de Parijse show van Shein bij. Het evenement toonde 24 Europese ontwerpers, waaronder de tien finalisten van de Shein X Challenge-competitie. In totaal werden 75 looks gepresenteerd onder het thema "Endless Summer". Volgens het "zie nu, koop nu"-principe werden 65 outfits die geïnspireerd waren op de looks die tijdens de show werden gepresenteerd, te koop aangeboden op de e-commercesite van Shein.

55 miljoen geïnvesteerd in Shein X

In een verklaring aan FashionUnited zei Cui He, Europees directeur bij Shein: "De show was een groot succes en we feliciteren de ontwerpers en het Shein X team. We zijn er erg trots op dat we met ons Shein X platform nieuw talent ondersteunen en de schoonheid van mode voor iedereen toegankelijk maken."

Via het Shein X-programma heeft het bedrijf naar eigen zeggen meer dan 55 miljoen dollar (ongeveer 51 miljoen euro) geïnvesteerd. Volgens het bedrijf kan het met dit project bijna 3.000 kunstenaars en ontwerpers in meer dan twintig landen ondersteunen. De editie van 2024 is al in voorbereiding.

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, de vijand die vernietigd moet worden

Voor veel professionals in de mode-industrie is Shein een vijand die ten gronde moet. Op de dag van de modeshow kopte Yann Rivoallan, voorzitter van de Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, oftewel de Franse federatie voor dameskleding, een verwijzing naar een petitie met de woorden: "Laten we Shein stoppen". De petitie heeft inmiddels 30.198 ondertekenaars. De voorzitter van de FFPPF schreef: "We roepen Bruno Le Maire (de Franse Minister van Economie, Financiën en Herstel van Frankrijk, red.) en de Franse regering op om dringend een wetgevend en regelgevend schild op te zetten om de Europese burgers, de mensenrechten en het klimaat te beschermen".

Onder de kritiek op Shein valt de toepassing van een "systeem van massale uitbuiting" en rampzalige veiligheidsomstandigheden voor haar werknemers. Deze kritiek werd mede geuit door Raphaël Glucksmann, lid van het Europees Parlement.

Binnen het Europees Parlement werkt de Milieucommissie aan de bestrijding van fast fashion door strengere regels in te voeren om overmatige productie en consumptie tegen te gaan. Begin juni kondigde het Parlement aan dat het "aanbevelingen voor een EU-strategie voor duurzame en circulaire textiel" had aangenomen, met 600 stemmen voor, zeventien tegen en zestien onthoudingen.

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein.

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein.

Shein, modeshow 2023 in Parijs. Beeld: Shein.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.