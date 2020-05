Kijken: de nieuwe activewear van Cos

Cos, een formule van de H&M Group, heeft een nieuwe productcategorie gelanceerd: activewear. De nieuwe sportmode voor dames is vanaf vandaag bij de retailer verkrijgbaar. De kledingstukken zijn gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyester en nylon. Prijzen variëren van 12 euro voor sokken tot 135 euro voor een ‘performance’ parka. Een sport beha kost 35 euro, een shorts 45 euro. Dit zijn de beelden:

Modeketen COS, opgericht in 2007, heeft 290 winkels in 44 landen. Online is het merk actief in 23 markten.