Kijken: De nieuwe SS21 collectie van herenkledingmerk LAW OF THE SEA

Surfplanken, zeemansstrepen en eindeloze zeetinten. Nederlands herenkledingmerk LAW OF THE SEA brengt dé ultieme dagelijkse collectie met een knipoog naar de zee. De collectie van het label refereert veel naar kustgebieden en is ontworpen voor alle mannen die graag tijd doorbrengen bij de oceaan.

‘We are united by the waters on our planet. Driven by the currents at sea. Grateful for every swell, ride, and inspiration of the mysterious ocean’.

LAW OF THE SEA’s merkslogan is duidelijk een liefdesbrief aan de oceaan. De compacte collectie van LAW OF THE SEA kan worden omschreven als eclectisch en voelt uniek en universeel aan. Het bevat een mix van strakke Scandinavische stijlen met een brutaal randje, die zorgen voor een collectie die zowel minimalistisch als speels is.

Het merk streeft naar een reeks sterke basics, zoals hoodies en T-shirts, aangevuld met een aantal goede eyecatchers.. Kwaliteit en een sterk silhouet vormen de kern van elk ontwerp.

Het merk is niet gericht op een specifiek type man. Het label bedient een groot publiek met een silhouet dat over het algemeen aantrekkelijk is en een collectie die voor alle mannen toegankelijk is. Hun liefde voor de wilde en vrije oceaan is wat hen verbindt. Ongeacht hun leeftijd of persoonlijkheid.