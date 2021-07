Kijken: De snacksamenwerkingen in beeld

Beeld: Pizza Hut Tastewear, via Pizza Hut

Pizza Hut streetwear collectie: ‘Pizza Hut Tastewear’

Kroketten, pizza’s, hamburgers; geen items die je direct zou linken aan de mode. Toch gebeurt het steeds vaker dat snackmerken en modemerken de handen ineen slaan voor limited of langdurige collecties. FashionUnited zet ze op een rijtje.

De Amerikaanse pizzaketen Pizza Hut lanceert deze zomer een collectie streetwearkleding met een trainingspak, t-shirt, slippers, een met juwelen versierde pepperoni-ketting en een beker, allemaal in de klassieke rood-witte kleurstelling van het bedrijf. De drop zal exclusief verkrijgbaar zijn bij PizzaHutShop.com met prijzen van 9,99 dollar (8,50 euro) tot 99,99 dollar (85,00 euro).

Beeld: ZEB, Mora

ZEB x Mota: Frituur-couture

Een collectie waarbij frituursnacks in de hoofdrol staan, dat leek ZEB en Mora wel wat. De twee lanceerden een zomercollectie t-shirts met opdrukken van bitterballen, frikandellen, maar ook de Cora van Mora mag niet ontbreken in de collectie. De T-shirts zijn verkrijgbaar in alle ZEB-winkels en op de website. De herenshirts zijn verkrijgbaar voor 34,99 euro en de damesshirts 29,99 euro.

Beeld: America Today x New York Pizza

America Today en New York Pizza lanceren loungewearcollectie

Het Nederlandse America Today en New York Pizza slaan de handen ineen voor een limited edition collectie loungewearkleding. De loungewear-capsulecollectie bestaat uit t-shirts, sweaters, capuchontruien, joggingbroeken en sokken, met daarop de namen van New Yorkse wijken en andere symbolen uit de stad, verweven met het woord ‘pizza’ of simpelweg een grote ‘P’. De collectie is uitgevoerd in donkergroen, wit en zwart, een samensmelting van de merkkleuren van America Today en New York Pizza. De items zijn online en in America Today-winkels in Nederland te verkrijgen, plus het filiaal in Leuven. Prijzen variëren van 4,99 euro voor een paar sokken tot 49,99 euro voor een hoodie.

Beeld: Pockies

Een Pockies onderbroek bij je hamburger

Rapper Willie Wartaal lanceert in samenwerking met modemerk Pockies en restaurant Fat Phill’s de ‘burger with a side of boxers’. Wie in maart de burger van de artiest via Thuisbezorgd bestelde, kreeg bij het afrekenen de keuze om een schone boxer als bijgerecht te bestellen. die is ontworpen met een speciaal patroon van Wartaal. De onderbroeken zijn voorzien van twee steekzakken, waar Pockies bekend om staat. “Voor 13,50 euro ligt de hamburger bij jou op schoot en de boxershort is voor 19,99 euro als bijgerecht toe te voegen”, aldus het persbericht.

Beeld: Chipotle

Chipotle lanceert kledingcollectie geverd met avocadopitten uit restaurant

Het Amerikaanse restaurant Chipotle Mexican Grill lanceerde vorige zomer een verantwoorde kledinglijn gemaakt van biologisch katoen, en accessoires die exclusief verkrijgbaar zijn voor Chipotle Rewards leden. De collectie bestond uit kleding geverfd met ge-upcyclede avocadopitten uit de restaurants, en unisex-merkkleding. Alle winst van de collectie ging naar organisaties die zich richten op het duurzamer maken van mode of landbouw. De collectie bevat subtiele merkdetails zoals met avocado gevoerde spijkerjacks of meer gewaagde opties zoals aanpasbare grafische t-shirts, waar fans hun ingrediënten voor konden kiezen, net zoals ze dat in het restaurant doen.

Beeld: Febo

Febo’s Haute Friture limited edition collectie

Last but not least, mag Febo natuurlijk niet ontbreken in het overzicht. De Nederlandse snackbarketen lanceerde meerdere keren een limited edition ‘Haute Friture’ collectie. De eerste collectie lanceerde in 2017 en was binnen een dag voor een groot deel uitverkocht. De eerste collectie omvatte t-shirts, een korte broek en slippers in de kleuren wit en rood, en bevatten de kenmerkende F van het Febo-logo. Hierna lanceerde de snackbar nog een festivalcollectie in samenwerking met rapper Maradonnie, en een wintercollectie waarin darter Raymond van Barneveld de rol van hulpsint op zich mocht nemen. Inmiddels is een vast assortiment aan Febo-kleding opgenomen op de site van de snackbarketen.