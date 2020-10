Kijken: Memphis Depay lanceert eerste kledingcollectie

Voetballer en beroemdheid Memphis Depay heeft voor het eerst zijn eigen kledingcollectie gelanceerd, zo wordt gemeld in een persbericht. De kledingstukken zijn gemaakt met de nadruk op comfort.

“Het was voor mij een vrij voor de hand liggende stap om mijn eigen lijn te beginnen. De boodschap van mijn logo is voor mij het belangrijkst in deze collectie, daarom is het design ook vrij simpel. En een heel belangrijk punt voor mij was dat deze collectie betaalbaar is en iedereen het zou moeten kunnen veroorloven, ook mijn jonge fans,” aldus Depay.

De collectie bestaat uit hoodies, truien en t-shirts voor zowel mannen als vrouwen in verschillende kleuren. Alle kledingstukken zijn gebaseerd op Memphis’ levensmotto ‘blind and deaf to the world’ en hebben hetzelfde logo. De kledingstukken variëren tussen de 39,99 euro en 79,99 euro en zijn verkrijgbaar via memphisdepay.com.

Beeld: MDC