Kijken: modebeurs Lingeriepro houdt jubileumeditie na 2,5 jaar wachten

Afgelopen zondag en maandag vond in Kortrijk de modebeurs Lingeriepro plaats. De organisatie van de beurs, die zich focust op lingeriezaken in de Benelux, had eventjes geduld moeten hebben. Pas twee en een half jaar na de 39ste editite kon de veertigste jubuleum-editie doorgaan. En dat deed de bezoekers volgens de organisatie ‘voelbaar deugd’, zo deelt een woordvoerder aan FashionUnited mee. “De sector had duidelijk nood aan een sterke vakbeurs voor de Benelux en Noord-Frankrijk.”

Lingeriepro zou dit jaar ingericht zijn als ontmoetingsplaats waar orders geplaatst kunnen worden, maar waar er ook ruimte is voor oriënteren en informeren, aldus de woordvoerder. Zo vonden er verschillende live podcast sessies plaats waarbij de aanwezigen de opnames mee konden beluisteren via hoofdtelefoon. De opgenomen afleveringen zullen in het najaar te beluisteren zijn in een zestal afleveringen over verschillende thema’s, waaronder bijvoorbeeld ‘RE-commerce’.

De nieuwe locatie Kortrijk Xpo zou goed zijn ontvangen en volgens de organisatie van de beurs is het dan ook in elk geval “zeker dat Kortrijk Xpo de thuisbasis zal zijn voor LingeriePRO in 2023 en 2024.”

De volgende editie van Lingeriepro staat gepland op zondag 29 en maandag 30 januari 2023.

Lingeriepro 2022. Foto: Styn.be

Lingeriepro 2022. Foto: Styn.be

