Kijken: Samenwerking tussen het Nederlandse Ace & Tate en het Deense Ganni

Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate en het Deense merk Ganni lanceren vandaag hun capsulecollectie.

De collectie bestaat uit drie gerecyclede brillen met het Ganni logo, uitgevoerd in verschillende kleuren en prints. Een vierkante bril, een slanker silhouet en een oversized wraparound model dat geïnspireerd is door de Y2K-esthetiek.

Elk van de brillen combineert de design esthetiek van Ganni met de expertise die Ace & Tate heeft in het maken van brillen, zo staat in het persbericht dat de lancering aankondigt uitgelegd.

“Samen hebben we een collectie zonnebrillen gecreëerd die niet alleen de unieke stijl van Ganni weerspiegelt, maar ook Ace & Tate's indrukwekkende praktijk op het gebied van verantwoorde materialen in de schijnwerpers zet”, zegt Ganni’s creatief directeur Ditte Reffstrup. “Wij zien samenwerking als een kracht voor verandering in de mode, en deze samenwerking is een viering van precies dat."

Ace & Tate’s vice president marketing en merk, Sean Gregory Peron, vervolgt: "Zowel Ganni als Ace & Tate benaderden deze samenwerking met dezelfde geest; een weigering om compromissen te sluiten op het gebied van verantwoordelijkheid of stijl.”

De zonnebrillen zijn vanaf vandaag in Europa verkrijgbaar via de online shops van beide merken en een selectie aan fysieke winkels. Vanaf 14 juni zal de collectie ook in de Verenigde Staten te krijgen zijn. De brillen zijn geprijsd tussen de 185 en 210 euro.

De campagnebeelden voor de collectie zijn geschoten op mensen in de straten van de thuissteden van beide merken, Kopenhagen en Amsterdam, en hun “thuis ver weg van huis”, Londen en New York.

