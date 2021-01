Kijken: Tentoonstelling voor iconische schoenenontwerper Jan Jansen

Ter ere van zestig jaar schoenen en Dutch Design in Museum Jan in Amstelveen, organiseert de het museum de tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen’, ter ere van schoenenontwerper Jan Jansen in combinatie met het werk van Nederlandse designers. De tentoonstelling toont zes decennia aan ‘iconisch werk,’ en laat parallellen zien met het werk van onder andere couturier Ronald van der Kemp (RVDK), productontwerpers Lex Pott en Mae Engelgeer en modetalent Lisa Konno.

Jan Jansen heeft duizenden ontwerpen op zijn naam staan en is een mode-icoon in zowel binnen- en buitenland, aldus het persbericht. “Zijn schoenontwerpen combineren comfort en ambacht met innovatief design, mét een knipoog. Niet voor niets noemt Vogue Italia hem liefkozend ‘the crazy shoemaker’”. Kenmerkend voor zijn design, is het explosieve kleurgebruik in combinatie met speelse vormen en experimenteel materiaalgebruik.

Aan de hand van een selectie iconische schoenen van Jansen, worden opvallende aspecten van zijn ontwerpstijl centraal gezet. Daarnaast wordt naast elke schoen in het museum, werk geplaatst van ontwerpers die een soortgelijke stijl of werkwijze hebben. In een van de zalen van het museum wordt een overzicht getoond van Jan Jansens werk over een periode van zestig jaar. Lisa Goudsmit, gastcurator van de tentoonstelling, selecteerde het werk van de Nederlandse ontwerpers. Speciaal voor de tentoonstelling verschijnen in gelimiteerde, gesigneerde oplage, de memoires van de ontwerper. Deze zijn vormgegeven door zijn zoon Lok Jansen.

De tentoonstelling is open van 2 april tot en met 29 augustus 2021 in Museum Jan te Amstelveen.

Beeld: Jan Jansen & Museum JAN