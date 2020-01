Kim Kardashian's Skims vanaf februari in de schappen bij Nordstrom

Nordstrom is de eerste retail partner van shapewear label Skims van Kim Kardasian West. Skims is vanaf 5 februari te koop bij Nordstrom winkels in de Verenigde Staten en via de e-commerce site van de retailer. Het is voor het eerst dat de producten ook in de fysieke winkel verkrijgbaar zijn. Ten tijde van de lancering zijn drie collecties van het merk verkrijgbaar: Solutionwear, Fits Everybody Underwear en Accessories (ofwel accessoires). Maandelijks zullen daar nieuwe producten bijkomen.

"Het was een natuurlijke keus om Nordstrom te kiezen als eerste retail partner voor Skims," zegt Kardashian West in een persverklaring. "Nordstrom staat bekend voor zijn ongeëvenaarde klantenservice en inclusieve maatvoering. Voor mij was het essentieel dat we de volledige maatrange en alle kleuren van Skims aan kunnen bieden, een waarde die Nordstrom deelt."

Met Skims wil Kardashian West shapewear op een nieuwe manier benaderen. De items uit de collectie zijn ontworpen om te ondersteunen, liften en de vorm van het lichaam te flatteren. Sinds de lancering heeft het merk in september 2019 heeft het al nieuwe productcategorieën toegevoegd, waaronder nachtmode en loungewear.

