Kinderkleding trends FW23: Nostalgie en aanpasbaar design

Kinderkledingmerken richten hun aandacht op Generation Alpha, de jongste consumentengeneratie die wordt gedefinieerd door hun individualistische benadering van het leven - iets wat duidelijk naar voren kwam in de trends voor het seizoen FW23.

Een belangrijk element dat Fashion Snoops opmerkte was dat de inclusiviteit in kinderkleding, en voor deze specifieke groep, is uitgebreid van geslacht naar alle vormen van toegankelijke kleding, schoeisel en accessoires. Deze factor werd weerspiegeld in bijna alle trends van het komende seizoen, die stuk voor stuk werden gecreëerd met de bedoeling deze uitgebreide kijk op inclusiviteit over te nemen. Naast gender-inclusieve silhouetten, moeten items draagbaar zijn voor iedereen, betaalbaar en beschikbaar op de massamarkt.

FashionUnited heeft de kinderkledingtrends voor FW23 van Fashion Snoops en de Parijse kindermodevakbeurs Playtime verzameld, om een overzicht te geven van de trends voor de jongere generatie.

Idyll: Rejuvenated academia

Idyll: Rejuvenated academia, kidswear trends AW23. Images all from Pexels.

Dit thema richt zich op een moderne interpretatie van academia of het schooluniform, waarbij traditionele snitten en stijlen worden vervangen door meer experimentele en zorgeloze shapes. Klassieke silhouetten worden omgevormd tot draagbare items, met meer casual pasvormen en comfortabele stoffen. Bovendien zijn kleuren een belangrijk element in deze trend, aangezien traditionele patronen, zoals ruiten of stippen, opnieuw worden vormgegeven in onverwachte tinten. Veel verwijzingen naar de jaren 70 zijn hier te vinden, zowel in stijl als in maatschappelijke benadering.

Enthrall: Nocturnal fascinations

Enthrall: Nocturnal fascinations, kidswear trends AW23. Images from Launchmetrics. (From left) AW23 collections of La Ormiga, Ecoco, and Mimosines.

Een van de bepalende trends van Playtime was gericht op de "wereld van verwondering", waarbij kijkers worden aangemoedigd om door de ogen van een kind te kijken naar alledaagse rariteiten. Terwijl de trend dit gevoel van kinderlijke fascinatie wil vastleggen, vertaalt de kleding zich in tijdloze looks voor gelegenheidskleding. Dit resulteert in een stijl die opnieuw wordt gekenmerkt door het gebruik van luxe stoffen en sprankelende versieringen, een weerspiegeling van de nieuwsgierigheid van een kind in de nacht.

Omni: Adaptable design

Omni: Adaptable design, kidswear trends AW23. (From left) Image: Nuditos AW23 collection via Launchmetrics, Unsplash and PCH AW23 collection via Launchmetrics.

Passend bij de mentaliteit van de Alpha-generatie vereist het thema Omni dat merken buiten de gebaande paden denken en zich aanpassen aan de verwachtingen van een nieuwe, jonge generatie. Het loslaten van de grenzen van het geslacht vormt een belangrijk onderdeel van deze trend, waarbij Alpha zich over het algemeen meer aangetrokken voelt tot universeel design. Dit betekent dat kleding en accessoires moeten worden ontworpen die voor iedereen toegankelijk zijn, en die kunnen worden aangepast voor een ieder die ze wil dragen.