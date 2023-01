Kledingmerk zonder maten: Julie Houben opent winkel in Antwerpen

Ondanks dat body positivity en inclusiviteit de laatste jaren langzaam maar zeker een groter deel uitmaken van de modewereld, merkte de 22-jarige Julie Houben nog steeds dat sommige vrouwen negatieve gevoelens ervaren bij hun maatlabel. Onnodig, zo dacht ze. Daarom besloot Houben haar eigen merk op te zetten dat de zaken net ietsje anders aanpakt. In plaats van de traditionele maten, werkt het gelijknamige label Julie Houben met aanduidingen die volgens haar staan voor een sterke vrouw. Zo hoopt Houben de soms negatieve associatie met kledingmaten bij haar klanten te kunnen veranderen.

“Ik merkte dat er in mijn omgeving nog veel vrouwen zijn die op de maat letten en het niet leuk vinden een grotere maat te moeten nemen," zo vertelt Houben aan FashionUnited. "Ik heb al vaak opmerkingen gehoord als ‘Ik pas eindelijk in een S’ of ‘Oh nee, ik moet nog steeds een M of L.’ Ik dacht bij mezelf, wat maakt het eigenlijk uit, zo’n cijfer of letter? Ik wilde daar iets in veranderen door er een positieve draai aan geven, zodat vrouwen er minder op gefocust zijn. Zo ben ik op het idee gekomen om de traditionele maat met positieve woorden te combineren.”

Bij Julie Houben gaan de maten traditioneel gezien van 34 tot 42, dus XS tot XL. Op het label echter, vindt je de aanduidingen: Inspiring, Resilient, Powerful, Passionate en Fearless. “Ik heb deze woorden gekozen omdat ze voor mij samen staan voor positieve vrouwelijkheid. Het idee is dat wanneer je je kledingstuk uit de rekken of je kast neemt, je altijd dit positieve woord ziet staan.” Natuurlijk moet je er wel nog achter kunnen komen wat je maat inhoudt. Daarom staat op de achterkant van het label wel nog de traditionele maat. Maar, zo legt Houben uit, “op deze manier wordt er geen nadruk meer op gelegd. Wanneer klanten hun woord kennen hoeven ze bij ons niet meer te zeggen ‘ik heb maat 38’ maar kunnen ze verwijzen naar maat Powerful.”

Online staat de traditionele maat in het winkelwagentje tot nu toe wel nog aangegeven naast de ‘Julie Houben maat’. Houben hoopt dit uiteindelijk, wanneer mensen bekender worden met het concept, weg te kunnen laten. Er is online namelijk ook een aparte pagina te vinden waar het maatsysteem wordt uitgelegd. Voor nu lijkt het haar echter nog te onduidelijk voor mensen die nieuw zijn met het concept. Desondanks, is het voor Houben in dit stadium vooral belangrijk dat de maat online op zijn minst wordt gecombineerd met een positieve term. “Die term blijft op de voorgrond en de traditionele maat blijft op de achtergrond.”

De reacties tot nu toe zijn positief. “Natuurlijk zijn er altijd mensen die er online opmerkingen of grappen over maken, maar zo’n negentig procent van de reacties zijn positief. En dat is ook waar het voor mij om draait. Zo zeggen veel vrouwen dat ze het initiatief waarderen omdat ze er zelf problemen mee hebben. Ik kreeg op een gegeven moment zelf een bericht van de Belgische minister Zuhal Demir via Instagram. Dat was ontzettend leuk.”

Julie Houben opent winkel in Antwerpen

Houben opent binnenkort ook een eerste winkel in Antwerpen, aan de Huidevettersstraat. Na het onderhouden van een showroom en goede verkoop in een multibrandstore in Hasselt, voelde het als het juiste moment om ook buiten Limburg naamsbekendheid op te bouwen. “Toen dacht ik meteen aan Antwerpen. Hier probeerde ik eerst binnen te komen bij multibrandstores, maar van hen kreeg ik vaak te horen dat ze met alleen eerstelijns merken werken, of niet met nieuwe ontwerpers, of alleen met Frans of Italiaanse ontwerpers. Ik had al vrij snel door dat het moeilijk is hier als nieuw merk binnen te komen. Maar, tijdens de zoektocht zag ik wel veel panden te huur staan. Toen dacht ik: waarom open ik niet gewoon zelf een winkel?”

Inmiddels zijn de eerste verbouwingen gestart. Als alles volgens plan gaat opent de Antwerpse winkel in maart van dit jaar.