Kleermakers in Gaza maken prinsessenjurken: noodgedwongen upcycling

In een straat in Khan Younès, in het zuiden van de Gazastrook, staan kinderpaspoppen met prinsessenjurken in alle kleuren. Een onverwachte verschijning van strass en organza aan de voet van gebouwen die zijn verwoest door de oorlog tussen Israël en Hamas.

Van granaatscherven tot feeststoffen

In een winkeltje in de wijk draait een klein meisje met een geconcentreerde blik rondjes, terwijl de panden van een wijde, wit met zilver gespikkelde rok om haar heen zwieren. Een verlegen glimlach verschijnt op haar gezicht. De glanzende jurk, met bijpassend hoofddeksel van tule, lijkt gemaakt voor speciale gelegenheden.

Het is onmogelijk te raden dat de jurk is gemaakt van stukken stof uit de ruïnes van het Palestijnse gebied. Het gebied is volledig uitgeput na twee jaar oorlog tussen het Israëlische leger en de islamitische beweging Hamas, ondanks een fragiel staakt-het-vuren dat sinds oktober van kracht is.

Achter deze creatie staat Amir al-Rantisi, een 24-jarige kleermaker die heeft geleerd elegante jurken te maken ondanks de tekorten waarmee de Gazastrook kampt.

“Wanneer ik naar Gaza-stad ga om stof te zoeken, haal ik die uit verwoeste plekken, uit oude, nog beschikbare voorraden stof die soms verbrand of beschadigd zijn door granaatscherven”, legt hij uit aan AFP. “Ik selecteer bepaalde delen en maak jurken van die stukken. Ik verzamel ook oude jurken die ik recycle.”

In zijn atelier, met muren vol inslagen, liggen glanzende en luchtige stukken stof opgestapeld op een tafel, te midden van stapels oude jurken die wachten op een transformatie tot feestkleding.

De dagelijkse uitdaging van improvisatie

Elke stap in het productieproces is een uitdaging en het voortzetten van de activiteiten vereist een flinke dosis improvisatievermogen.

“We hebben enorm veel last van stroomonderbrekingen”, legt zijn moeder, Nisreen al-Rantisi, uit. De stroomvoorziening in het gebied is ernstig verstoord, aangezien de meeste infrastructuur door de gevechten is verwoest. “Het gebeurt dat we bestellingen of werk hebben dat we niet kunnen afmaken” door de stroomuitval.

Amir al-Rantisi heeft een oplossing voor dit probleem gevonden: hij heeft de trapper van een oude fiets aan zijn naaimachine gekoppeld. Dit geïmproviseerde systeem stelt hem in staat om door te werken als de stroom uitvalt. Maar deze methode blijft een noodoplossing met beperkte effectiviteit, benadrukt zijn moeder.

“Het naaien gebeurt handmatig; één persoon moet naaien terwijl een ander de rest doet”, zoals het ronddraaien van de trapper, zegt ze.

Stijgende kosten en tekorten

Tegelijkertijd zijn de materiaalkosten geëxplodeerd. Door de strenge importbeperkingen naar Gaza zijn zelfs basisgoederen moeilijk te vinden.

“Deze klos zwarte garen is niet meer te vinden”, toont Amir al-Rantisi, “en als je er een vindt, kost die 50 shekel (bijna 15 euro, red.), terwijl dat voorheen zeven shekel was”, ongeveer twee euro.

Israël controleert alle toegangspunten tot het gebied. Volgens de aanwezige ngo's is het aantal vrachtwagens met internationale hulp en goederen voor de particuliere sector veel te laag om de tekorten en de door de oorlog veroorzaakte prijsstijgingen te verlichten.