Kleur is wat de klok slaat op NYFW met meer aandacht voor onafhankelijke ontwerpers

New York - De najaarsmode op de New York Fashion Week wordt traditioneel gedomineerd door neutrale kleuren. Deze keer, met ontwerpers die werken aan het ontwerpen voor een wereld die de coronapandemie te boven komt, was er een zee van kleur te vinden op de catwalks van NYFW.

Ontwerpers kiezen voor felle kleuren voor herfst/winter 2022

Op New York Men's Day was A. Potts mooi in roze voor verschillende van hun genderneutrale stukken, van jumpsuits tot jasjes. Een van de meest opvallende stukken van Teddy Vonranson was een neon limoengroene trenchcoat. De revival van Perry Ellis zag een klassiek Americana kleurenschema van rood, wit en blauw, met bijzondere nadruk op rood en blauw. Perry Ellis is in de reboot modus, en dit was hun manier om ons te laten weten dat hun nieuwe generatie klanten niet bang is voor kleur.

Nicholas Raefski stapte over van zijn meer stedelijke streetwear-esthetiek naar een helderder kleurenpalet van blauw, rood en oranje, met een oranje, geel en rood gewatteerd jasje met golfpatroon en broek als een van de meest gedurfde statements van zijn collectie. Ondertussen was Atelier Cillian helemaal in de rode kleuren. Rood is een van de grootste trending kleuren in de herenmode van het seizoen.

Na het bestrijden van een wereldwijde pandemie, is het laatste wat mensen willen een garderobe gevuld met sobere, zwarte kleding. De party girl kleding is dan ook terug. PatBo presenteerde glitter, glamour en pailletten, en hoewel ontwerpster Patricia Bonaldi koos voor zwarte en witte opties, waren haar grootste blikvangers jurken in paars en rood. Er was hier zeker geen saaie kleding te zien. Het zijn juist items voor vrouwen die dolgraag weer het leven willen vieren en van een goede cocktailparty willen genieten.

Son Jung Wan keerde terug naar de New York Fashion Week en hoewel de nadruk van haar ontwerpen lag op silhouetten door middel van natuurlijke draperieën, volumineuze plooien en dramatische kraagdetails, kon haar gebruik van kleur niet worden genegeerd. Son Jung Wan staat bekend om het gebruik van felle kleuren in haar collectie, en ze stelde niet teleur. Een kanariegeel bedrukte top en jasje versierd met veren zeiden dat Koreaanse luxe naar de stad was gekomen, en dat ze de aandacht verdient.

Sergio Hudson bracht zowel kleur als tailoring. Met zoveel merken die in het kamp van athleisure of avondkleding vallen, vult Hudson een leegte voor wie op zoek is naar op maat gemaakte dameskleding die verre van saai is. Luipaardprints, felblauw, zuurstokroze en lichtpaars verlevendigen zijn collectie om vrouwen de mogelijkheid te geven een pak te dragen zonder er te zakelijk uit te zien./p>

Kleur is het thema voor herfst/winter 2022. Zeg maar dag tegen de volledig zwarte outfits.

Meer ruimte voor onafhankelijke ontwerpers De energie van de New York Fashion Week is anders, omdat het een editie betreft zonder hoofdacts van grote namen als Tom Ford, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger op de kalender. Er staan zeker nog een paar grotere namen op de Amerikaanse modeweek, zoals Michael Kors en Christian Siriano, maar er is een vermindering van de internationale pers, inkopers, stylisten en influencers. Het voordeel hiervan is dat onafhankelijke ontwerpers een grotere kans hebben om te schitteren. New York Fashion Week is 11 februari van start gegaan en duurt nog tot en met 16 februari.

Beeld: PatBo

Beeld: Sergio Hudson

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.