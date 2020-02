Kleurentrends tijdens de AW20/21 Mannenmodeshows

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijke kleurentrends die tijdens het Herfst/Winter 2020-21 mannenmodeseizoen hun opwachting maakten.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de essentiële mannenmodekleuren die tijdens de internationale modeshows te zien waren. De verheffing van basis mannenmodetinten voegt een versterkt gevoel van luxe toe aan de mannelijke garderobe. Basis-, mode- en accent tinten spelen met dieptewerking van kleur, laten zich inspireren door de verschillende seizoenen en verlengen daarmee hun levensduur. Ons uitgebreide, internationale catwalk verslag en de bijbehorende specialistische beelden evalueren de commerciële waarde van iedere trend, op basis waarvan u de beste keuzes kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie belangrijke kleuren die een integrale rol spelen in de mannenmode in FW20-21 en daarna. Het traditionele palet wordt rijker en verfijnder met een geraffineerde warmte in Almond Cream en Sunbaked Earth Tones. Jeugdige levendige kleuren bieden een speels en vrolijk aspect en geven confectie en accessoires een dynamische energie in Joyful Yellow Accents.

Almond Cream

Zachte romige tinten bieden een warm alternatief voor winters wit en verheffen utilitaire bovenkleding en basisstukken van jersey met een luxueuze diepte. Amandel tinten bieden een zachtere, meer verfijnde versie van monochromatische looks en worden versterkt tegen een achtergrond van verfijnde neutrale tinten.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: E Tautz, OAMC, Namacheko, allen Herfst/Winter 2020-21

Sunbaked Earth Tones

De trend van het seizoenloze palet wordt voortgezet, waarbij aardebruin een warme door de zon geblakerde tint krijgt. Terracotta ondertonen en geeloranje tinten verheffen neutrale tinten, geven ze een subtiele vrouwelijkheid en geven klassieke snitten en bovenkleding een statement effect. Amandelroom en bronzen metallic accenten versterken de weelderige uitstraling.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: 8ON8, Paul Smith, Acne Studios, allen Herfst/Winter 2020-21

Joyful Yellow Accents

Gele accenten geven mannenmode een levendig kleuraccent, en maken gebruik van de vrolijke zomerse tint voor het winterseizoen. Contrasterende mouwen zichtbaar onder gilets hebben een sportieve uitstraling, terwijl een meer industriële esthetiek zichtbaar is in de gele afgeplakte biezen. Accessoires voor koud weer in eierdooier tinten tegen een donkere achtergrond van zware stoffen vrolijken het geheel op.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Fendi, David Catalan, Fendi, allen Herfst/Winter 2020-21

