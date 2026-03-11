Kleurentrends uit Milaan: van marineblauw en grijs tot roze, rood en goudsbloemgeel

De belangrijkste boodschap van Milaan dit seizoen is een ode aan de moderne Italiaanse vrouw. Of ze nu 26 of 62 is, ontwerpers erkennen dat zij een veelzijdige garderobe nodig heeft met een even gevarieerd kleurenpalet. Dit varieert van zwart, marineblauw en grijs tot heldere tinten als goudsbloemgeel en middentoon roze. Haar vele stemmingen komen bijzonder goed tot uiting bij Prada. Daar verschijnt elk van de 15 modellen in 4 verschillende lagen, waarbij meerdere kleuren worden gecombineerd om de flexibiliteit in styling en individualiteit te benadrukken.

Marineblauw

De ‘sciura’, de typisch Italiaanse vrouw die moeiteloze elegantie uitstraalt, heeft een lange voorliefde voor klassieke stijlen en kleuren zoals marineblauw. Dit seizoen tonen ontwerpers de veelzijdigheid van de kleur in combinatie met andere tinten. Bordeauxrood voegt een vleugje vrouwelijke verfijning toe aan marineblauw. Een wit voorpand op een marineblauwe caban zorgt voor een jeugdige, moderne uitstraling. Bij Gucci wordt een bijna volledig marineblauwe look geaccentueerd met bruine laarzen met logo tot op de knie. Dit bewijst hoe subtiele contrasten een tijdloos palet kunnen vernieuwen.

Credits: Ferragamo F26 001 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Fila F26 011 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Giorgio Armani F26 031 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Gucci F26 060 ©Launchmetrics/spotlight

Grijs

Het grijze broekpak van dit jaar behoudt zijn oversized proporties. Het is gemaakt van traditionele herenstoffen zoals de Prince of Wales-ruit, visgraat en tweed. Bij Elisabetta Franchi voegt een grijze gebreide trui met ruches een chique, vrouwelijke touch toe aan een verder geklede look.

Credits: Emporio Armani F26 022 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Midali F26 006 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Bottega Veneta F26 022 ©Launchmetrics/spotlight

Legergroen

Camouflageprints maken dit seizoen plaats voor effen legergroen. Net als in New York behandelen ontwerpers in Milaan de tint als een neutrale kleur. Ze verwerken het in militair geïnspireerde en utilitaire stukken, zoals officiersjassen en klassieke legerjacks.

Credits: Philipp Plein F26 031 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: MM6 F26 031 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Etro F26 001 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Anteprima F26 014 ©Launchmetrics/spotlight

Felrood

Monochroom rood is overal. De ontwerpers in Milaan tonen echter de ware veelzijdigheid van de kleur door deze te combineren met onverwachte tinten zoals zwart en bruin. Een opvallend voorbeeld is look 22 van Prada. Deze look bestaat uit een lichtblauw hemd over een felrode, versierde zijden rok, afgewerkt met bruine sokken.

Credits: Elisabetta Franchi F26 022 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Hui F26 003 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Prada F26 022 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Sa Su Phi F26 006 ©Launchmetrics/spotlight

Licht goudsbloemgeel

Het zachte botergeel van vorig jaar is geëvolueerd naar een levendiger, licht goudsbloemgeel. Ontwerpers omarmen deze gedurfdere tint in een reeks speelse stijlen. Ze experimenteren met alles van doorschijnende chiffons en technische stoffen tot zachte, harige texturen.

Credits: Bottega Veneta F26 050 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Casa Preti F26 023 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Marni F26 042 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Onitsuka Tiger F26 035 ©Launchmetrics/spotlight

Roze

Bijna drie jaar na de Barbie-filmhype blijft middentoon roze een vaste waarde op de Europese catwalks. Ontwerpers herdefiniëren de kleur als een symbool van sterke vrouwelijkheid. Ze verwerken het in alles, van delicate bloemenprints tot gehaakte texturen. Een hoogtepunt is te zien bij MSGM, waar een gelaagde roze mini-jurk met ruches uit de voorkant van een getailleerd grijs jasje komt.

Credits: Diesel F26 057 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Marco Rambaldi F26 016 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Onitsuka Tiger F26 025 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: MSGM PO F26 012 ©Launchmetrics/spotlight