Kleurentrends uit Milaan: van marineblauw en grijs tot roze, rood en goudsbloemgeel
De belangrijkste boodschap van Milaan dit seizoen is een ode aan de moderne Italiaanse vrouw. Of ze nu 26 of 62 is, ontwerpers erkennen dat zij een veelzijdige garderobe nodig heeft met een even gevarieerd kleurenpalet. Dit varieert van zwart, marineblauw en grijs tot heldere tinten als goudsbloemgeel en middentoon roze. Haar vele stemmingen komen bijzonder goed tot uiting bij Prada. Daar verschijnt elk van de 15 modellen in 4 verschillende lagen, waarbij meerdere kleuren worden gecombineerd om de flexibiliteit in styling en individualiteit te benadrukken.
Marineblauw
De ‘sciura’, de typisch Italiaanse vrouw die moeiteloze elegantie uitstraalt, heeft een lange voorliefde voor klassieke stijlen en kleuren zoals marineblauw. Dit seizoen tonen ontwerpers de veelzijdigheid van de kleur in combinatie met andere tinten. Bordeauxrood voegt een vleugje vrouwelijke verfijning toe aan marineblauw. Een wit voorpand op een marineblauwe caban zorgt voor een jeugdige, moderne uitstraling. Bij Gucci wordt een bijna volledig marineblauwe look geaccentueerd met bruine laarzen met logo tot op de knie. Dit bewijst hoe subtiele contrasten een tijdloos palet kunnen vernieuwen.
Grijs
Het grijze broekpak van dit jaar behoudt zijn oversized proporties. Het is gemaakt van traditionele herenstoffen zoals de Prince of Wales-ruit, visgraat en tweed. Bij Elisabetta Franchi voegt een grijze gebreide trui met ruches een chique, vrouwelijke touch toe aan een verder geklede look.
Legergroen
Camouflageprints maken dit seizoen plaats voor effen legergroen. Net als in New York behandelen ontwerpers in Milaan de tint als een neutrale kleur. Ze verwerken het in militair geïnspireerde en utilitaire stukken, zoals officiersjassen en klassieke legerjacks.
Felrood
Monochroom rood is overal. De ontwerpers in Milaan tonen echter de ware veelzijdigheid van de kleur door deze te combineren met onverwachte tinten zoals zwart en bruin. Een opvallend voorbeeld is look 22 van Prada. Deze look bestaat uit een lichtblauw hemd over een felrode, versierde zijden rok, afgewerkt met bruine sokken.
Licht goudsbloemgeel
Het zachte botergeel van vorig jaar is geëvolueerd naar een levendiger, licht goudsbloemgeel. Ontwerpers omarmen deze gedurfdere tint in een reeks speelse stijlen. Ze experimenteren met alles van doorschijnende chiffons en technische stoffen tot zachte, harige texturen.
Roze
Bijna drie jaar na de Barbie-filmhype blijft middentoon roze een vaste waarde op de Europese catwalks. Ontwerpers herdefiniëren de kleur als een symbool van sterke vrouwelijkheid. Ze verwerken het in alles, van delicate bloemenprints tot gehaakte texturen. Een hoogtepunt is te zien bij MSGM, waar een gelaagde roze mini-jurk met ruches uit de voorkant van een getailleerd grijs jasje komt.
