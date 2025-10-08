Kleurentrends uit Milaan voor SS26: Focus op opbeurende paletten

Milaan staat doorgaans niet bekend om gedurfd kleurgebruik; de voorkeur gaat vaak uit naar monochrome en aardse neutrale tinten. Dit seizoen injecteerden ontwerpers echter een frisse levendigheid in hun collecties met opvallende tinten rood, oranje en chartreuse groen. Soms verschenen deze in opvallende ton-sur-ton looks. Op andere momenten werden ze gecombineerd met andere, vaak onconventionele kleuren. Zachte tinten lila en mint kwamen regelmatig voor en boden een zacht tegenwicht aan de felle kleuren. Voor meer diepte grepen ontwerpers vaak terug op een warm, roodbruin, wat het palet een rijkere, meer stemmige uitstraling gaf.

Helderrood

De meest voorkomende felle kleur was misschien wel een opvallende tint helderrood, net als in New York. Ontwerpers toonden zowel ton-sur-ton looks als combinaties met andere kleuren, soms complementair en soms contrasterend.

Ferrari SS26: ontwerper, Rocco Iannone

Look 37: een helderrode, aansluitende mouwloze top van katoenpopeline met vierkante hals, gecombineerd met een laaghangende, cropped plooibroek van bordeauxrood leer, aangerimpeld in de taille, een brede sjerpriem en bordeauxrode leren sandalen.

Fendi SS26

Look 35: een geperforeerd, helderrood leren jack met capuchon en witte ritsdetails, en een geperforeerde leren short in taupe. Grijze sokken en schoenen maakten de look compleet.

Prada SS26: ontwerpers, Miuccia Prada en Raf Simons

Look 20: een helderrode trui met diepe V-hals over een olijfgroen legeroverhemd, ingestopt in een olijfgroene short met een zwarte kanten jarretelrok en witte pumps.

Vlammend Oranje

Ontwerpers in Milaan omarmden feloranje meer dan hun collega's in New York of Londen. Ze toonden de kleur in een reeks looks, van casual tot verfijnd, en combineerden het met andere tinten om de levendigheid te versterken.

Alberta Ferretti SS26: ontwerper, Lorenzo Serafini

Look zeven: een satijnen minijurk in ivoor en oranje met een ronde hals, een A-lijn cape en een sleep. Accessoires waren onder andere een ivoren hoofddoek en bruine suède mocassins.

No. 21 SS26: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

Look vier: een oranje rok met een overslag en ruches, een grijs gebreide trui met korte mouwen over een ivoren blouse met oranje stippen. Grijze loafers met bandjes en studs en zwarte sokken maakten de look af.

Onitsuka Tiger SS26: ontwerper, Andrea Pompilio

Look zeventien: een oranje canvas jack met een getailleerde pasvorm en drukknoopsluiting over een zwart-wit gestreepte trui en een crèmekleurige, geplooide overslagrok tot op de knie met gouden knopen. Accessoires waren onder andere een zwarte schooltas, sandalen en grijze sokken.

Chartreuse Groen

Een helder, energiek groen verscheen op de Milanese catwalks en bevestigde daarmee zijn status als belangrijke kleurtrend, overgenomen uit New York en Londen.

Anteprima SS6: ontwerpster, Izumi Ogino

Look 23: een chartreuse chiffon tuniek over een geperforeerde tuniek met lange mouwen in dezelfde kleur, met nog een tuniek om de taille geknoopt. Olijfgroene sneakers en sokken maakten de look compleet.

Lanvin SS6: ontwerper, Peter Copping

Look 33: een kort, waterdicht jack met lange mouwen, een trechterhals en een sjerpriem in chartreuse groen, gedragen over een korte short met turquoise print, aquakleurige sokken en een bruine leren tas.

MM6 Maison Margiela SS6

Look 45: een minijurk met split in de hals en kapmouwtjes in chartreuse groen met oranje biezen en naden, gedragen over een havermoutkleurige top met lange mouwen en zwarte loafers met hoge hak.

Lila

Een zachte lila tint bood tegenwicht aan de felle kleuren. Wanneer ontwerpers het echter combineerden met kleuren als zwart of bruin, kreeg het een moderne, vernieuwde uitstraling.

Emporio Armani SS26

Look 71: een lilakleurige harembroek en een bijpassend lang vest met staafkraaltjes, gedragen over een zwarte paillettenbeha, een zwarte smalle riem, een bril, een tas en laarzen.

Moschino SS26: ontwerper, Adrian Appiolaza

Look 46: een trui met korte mouwen en een trompe-l'oeil van een lila-wit vest met zwarte knopen, gedragen over een zwart-witte joggingbroek en zwarte Oxfords.

Versace SS26: ontwerper, Dario Vitale

Look 57: een lilakleurige chiffon jurk met diagonale draperieën onder een oversized bruin leren jack en een limoengroen vest om de taille geknoopt. Pumps met een limoengroene en zwarte hagedissenprint maakten de look compleet.

Mintgroen

Koel, kalm en verfrissend: mintgroen was de tweede pastelkleur die veelvuldig op de Milanese catwalks te zien was. Ontwerpers toonden de veelzijdigheid ervan door het te combineren met een reeks andere kleuren, van smaragdgroen en mandarijnoranje tot grijs en hemelsblauw.

Beccaria SS26

Look twaalf: een mintkleurige chiffon jurk met geborduurde bloemetjes en ruches, gecombineerd met een mandarijnoranje, kort opengewerkt vest en mintkleurige mesh sandalen.

KNWLS SS26: ontwerpers, Charlotte Knowles & Alexandre Arsenault

Look 27: een gebreide stretchtop met extra lange mouwen en ombré-manchetten, een donkere denim short, grijze doorschijnende kniekousen, groene sneakers en een bruine hobo-tas.

Genny SS26

Look twaalf: een mintkleurige blouse met een strik in de hals en sculpturale mouwen, gecombineerd met een smaragdgroene, doorschijnende chiffon harembroek en een smaragdgroene mini-mandtas.

Mahoniebruin

Bruintinten winnen aan populariteit en nemen marktaandeel over van zwart. Ontwerpers in Milaan presenteerden een specifieke roodbruine tint voor het lenteseizoen.

Antonio Marras SS26

Look 32: een mahoniekleurig double-breasted pak met brede schouders en inzetstukken met bloemenprint, een das met bloemenprint en een gestreept overhemd, allemaal in taupe.

Calcaterra SS26

Look twee: een mahoniekleurige, zijden mouwloze overslagtop met een bijpassende, relaxte broek. Daarbij een sjaal met een limoen-witte print, een omslagdoek met zware franjes, een oversized groen-ivoren kwastoorbel en groene veterschoenen met hagedissenprint.

Keqiao SS26

Look twee: een mahoniekleurige jumpsuit met een doorschijnende doorknoop-overlay en een volumineuze broek, gecombineerd met een perzikkleurige chiffon sjaal en ivoren slippers.