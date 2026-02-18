Kleurentrends van de FW26-catwalk in New York: Okergeel, mosgroen, bruintinten en meer

Eind jaren negentig was de angst voor de millenniumbug wijdverbreid. Ontwerpers reageerden hierop met sombere kleurenpaletten die de technologische onrust weerspiegelden. NYFW FW26 grijpt in veel opzichten terug op diezelfde spanning.

De kleur op de catwalks was overwegend zwart, een duidelijke verwijzing naar het ingetogen minimalisme van Calvin Klein, Jil Sander en Prada tussen 1997 en 1999. Met de groeiende anticipatie op de nieuwe serie van Ryan Murphy over John F. Kennedy Jr. en Carolyn Bessette-Kennedy, duiken beelden van haar gestroomlijnde maatpakken van Calvin Klein, slipdresses en minimalistische avondjurken weer op. Dit roept de sfeer van die tijd op.

Toch voelt deze ingetogen, minimalistische esthetiek niet als pure nostalgie, maar juist opvallend relevant. Het is minder een terugblik en meer een weerspiegeling van de huidige tijdgeest. Hier zijn de belangrijkste kleurtrends van de NYFW FW26 catwalks.

Bruin

Tinten als chocolade, karamel, camel en zachtbruin werden gebruikt voor een reeks zachte en luxueus ogende items, zoals sheepskin jassen, suède skinny broeken en zachtleren kokerrokken.

Okergeel

Kleuren die de consument als ‘excentriek’ zou kunnen beschouwen, zijn de afgelopen seizoenen steeds populairder geworden. Oker, een warme, bruinachtige geeltint, is daar een van. Ontwerpers gebruikten oker voor truien in combinatie met op maat gemaakte rokken en broeken. Bij Libertine was okerkleurige tule bevestigd aan een zwarte car coat over een metallic gouden ensemble.

Mosgroen

Ontwerpers gebruiken al enkele seizoenen een vrij gedempte en aardse tint mosgroen als neutrale kleur. Het is veelzijdig genoeg voor diverse stoffen. Frederick Anderson gebruikte het op kant voor een bladeffect. Kim Shui toonde een mosgroen pak met bordeauxrode accessoires, een combinatie die de laatste tijd vaker op de catwalk te zien is.

Lichtblauw

Blauwtinten, van indigo tot een medium hemelsblauw, vormden een afwisseling op een verder donker palet. Jane Wade gebruikte een medium blauwe laag voor een geruite jurk met paniers. Prabal Gurung voegde chiffon in een vergelijkbare tint toe aan de onderkant van een marineblauwe fluwelen avondjurk.

Volledig Rood

Opnieuw een verwijzing naar de jaren negentig: van een satijnen jurk met verlaagde taille bij Tory Burch tot een pak met een skinny broek bij Carolina Herrera, ontwerpers toonden rood van top tot teen. Tussen de overwegend donkere en neutrale paletten doorbrak het verzadigde rood de sfeer en fungeerde het als een statement.

