Kleurentrends voor Dames uit de SS21 Modeshows

De opkomst van milieubewustzijn en het belang dat gehecht wordt aan duurzaamheid inspireert kleuren die deze belangrijke mentaliteit van de consument weerspiegelen. Een gevoel van optimisme over de toekomst, in strijd met de huidige omstandigheden, zien we ook terug in deze rustige maar opbeurende tinten.

Stille Eco-pasteltinten

Thema’s rondom milieuvriendelijkheid en duurzaamheid zijn dit seizoen overal terug te vinden, en pasteltinten worden daarmee rustiger met een kalmerend gevoel. Zachte, gewassen tinten zijn intelligenter, minder chemisch geverfd met een zachtere uitstraling en een doordachte focus op het milieu.

Voorzichtig Optimistisch Geel

De aandacht verschuift naar de toekomst en het SS21 kleurenpalet is daarom doordrongen van voorzichtig optimisme. Mode fungeert als voorbode van wat komen gaat en introduceert daarom een nieuwe draagbaarheid en subtiliteit aan gele tinten. Aardse ondertonen toegepast op tactiele stoffen werken opbeurend in onzekere tijden.

Eco-Perzik

Ontwerpers geven de populaire perziktrend van afgelopen seizoenen een zachtere, milieuvriendelijke draai voor SS21. Gebleekte afwerkingen, zonnige tinten en zachte mandarijntonen zijn het resultaat van de combinatie van roze en gele kleurschakeringen, en bieden dezelfde veelzijdigheid als traditionele neutrale tinten.

