Kleurtrend Resort 27: bordeaux- en wijntinten domineren

De evolutie van de diepste wijn- en bordeauxrode tinten is zichtbaar in de afgelopen seizoenen, van Resort 26, SS26, Pre-Fall en FW 26. De kleur blijft een vaste waarde voor Resort 27. Ontwerpers gebruiken deze tinten vooral in combinatie met andere kleuren als alternatief voor zwart, of zelfs als nieuwe neutrale basiskleur. Deze rijke, veelzijdige tinten passen perfect bij diverse materialen, van katoen en chiffon tot jersey en wol. Hier zijn tien looks uit de Resort 27-collecties.

Tanya Taylor Resort 27

Tanya Taylor Resort PO S27 021 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een chocoladebruin suède overhemdjack met zilveren bolsluitingen en een plooirok met een abstracte bloemenprint in lichtroze, olijfgroen, crème en een diep bordeauxrode rand langs de accordeonplooien. Gestyled met enkelbandjes met zebraprint.

Anna Sui Resort 27

Anna Sui Resort PO S27 015 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een semi-transparante bordeauxrode blouse met stippen en een strikhals, gecombineerd met een maxi-rok met patroon en gestyled met een lavendelkleurige, opengewerkte gehaakte sjaal met franjes.

Stine Goya Resort 27

Stine Goya Resort PO S27 003 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een wijnkleurig utility overhemdjack met opgestikte klepzakken en een ritsvak, gedragen over een midi-rok in een patchwork van juweelkleurige tinten fuchsia, heldergroen en kobaltblauw. Gestyled met zwarte lakleren slingbacks.

Monse Resort 27 by Laura Kim and Fernando Garcia

Monse Resort PO S27 003 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een bordeauxrode, geribbelde, asymmetrische gebreide trui met een kwartrits, gedragen over een feloranje coltrui. Dit is gecombineerd met een halflange leren kokerrok met een dip-dye ombré-effect dat overloopt van diep antracietzwart naar een warme taankleur. Gestyled met zilveren schoenen.

Alémais Resort 27 by Lesleigh Jermanus

Alemais Resort PO S27 039 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een kort bordeauxrood T-shirt met golvende, ivoorkleurige biezen en een opgestikte borstzak met bies. Dit wordt gecombineerd met een fluwelen rok tot onder de knie met kleurrijke grafische patches en een zwaar gerimpelde zwarte tule zoom. Gestyled met een blauw met bruine macramé buideltas.

Lafayette 148 Resort 27 by Emily Smith

Lafayette 148 Resort PO S27 002 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een nauwsluitende, mouwloze coltrui in chocoladebruin en een wijnrode midi-rok met hoge taille, een zakdoekzoom en botanische en paisley-randprints. Gestyled met lange zwarte laarzen.

Tory Burch Resort 27

Tory Burch Resort PO S27 016 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een doorschijnende chiffon jurk met een bordeauxrode, paarse en bruine ruit. Handgedraaide rozetten zijn geclusterd op de schouderbandjes en op één heup, waar de stof is samengeraapt om een asymmetrische zoom te creëren.

Chanel Resort 27 by Matthieu Blazy

Chanel Resort PO S27 043 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een diep bordeauxrode zijden polo met korte mouwen, een wit, zwart en lichtblauw chevronstreeppatroon en een CC-logo. Gecombineerd met een asymmetrische, soepelvallende midi-rok met een gestreept motief in tan, lichtblauw, marineblauw en bordeauxrood, dat de drapering van een zijden sjaal nabootst.

Tibi Resort 27 by Amy Smilovic

Tibi Resort PO S27 017 by Amy Smilovic Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een bordeauxrood jack met hoge hals en rits aan de voorkant, gedragen over een geruit overhemd en een neongroene gebreide top. Gecombineerd met een gestructureerde, halflange A-lijn rok in een olijf-kakikleur, met stolpplooien en een dikke bruine riem met dubbele gesp.

Victoria Beckham Resort 27

Victoria Beckham Resort PO S27 018 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Een ruimvallend Harrington-jack met hoge kraag in een rijke karamelbruine tint, gecombineerd met een bordeauxrode gebreide kokerrok.