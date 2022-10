Komrads komt met twee duurzame samenwerkingsinitiatieven: Seasqual Yarn en Trashpackers

Elk jaar wordt er maar liefst 12 miljoen ton plastic in onze oceanen gedumpt. Dit wil zeggen dat er per uur een hoeveelheid aan plastic in zee belandt waarmee 11 olympische zwembaden gevuld kunnen worden. Schrijnend? Absoluut, want dit heeft ontzettend grote gevolgen voor onze dierbare aardbol. De founders van het Belgische sneaker label Komrads, Mark Vandevelde en Greet Goegebuer, blijven wederom niet bij de pakken zitten. Want na de komst van hun vegan APL-sneakers, gemaakt van appelleer, lanceren zij opnieuw een reeks duurzame sneakers van jewelste: de KOMRADS OCNS. Eco-friendly sneakers vervaardigd uit ocean waste plastic met een ontzettend belangrijke missie!

Levenspartners en ondernemersduo van het duurzame sneaker label Komrads laten deze onrustwekkende cijfers niet links liggen en ondernemen wederom actie! Het is vanuit de overtuiging om het beter te doen voor de komende generaties én voor alles wat leeft op onze mooie planeet dat zij opnieuw noodzakelijke stappen hebben ondernomen.

"Om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen moeten we out-of-the-box denken én handelen. We mogen niet bang zijn om hier en daar het systeem tegen de schenen te schoppen. Wij bij Komrads durven een beter pad te bewandelen en moedigen iedereen aan dit ook te doen! Want op deze manier kan het gewoonweg niet meer verder.

Maandenlang hebben we rond de tafel gezeten om de meest duurzame sneaker te creëren gemaakt van plastic uit onze oceanen. We hebben besloten om hier te werken met SEAQUAL ® YARN. Één van de meest gecertificeerde en milieuvriendelijke vezels ter wereld! Vanuit hier zijn de Komrads OCNS ontstaan, volledig gemaakt van gerecycleerde materialen."

— Greet Goegebuer en Mark Vandevelde

S E A Q U A L ® Y A R N

Komrads slaat voor het realiseren van de OCNS sneakers de handen in elkaar met Seaqual Initiative. Een gemeenschap van individuen, organisaties en bedrijven die samenwerken om onze oceanen schoon te houden en mensen bewust te maken van de problematiek van plastic vervuiling. Het initiatief werkt met ocean clean-ups van over de hele wereld. Alle soorten zeeafval wordt verzameld, nauwkeurig gesorteerd en ten slotte gerecycleerd tot SEAQUAL ® YARN of ook wel polymeervezels genoemd.

De vezels bestaan uit hoogwaardig gerecycled polyestergaren en dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van het afval in de oceaan. Het bovenwerk en de voering van de sneaker bestaan dus uit SEAQUAL ® vezels, de patches zijn gemaakt van maïs leer, de zool is vervaardigd uit gerecycleerd rubber en gekleurd met biologische verf en ten slotte bevatten de veters 100% gerecycleerde katoen! Het design van de sneaker is tijdloos en ontworpen met een groot respect voor natuur, mens én dier.

Komrads OCNS, eigendom van het merk.

MAKE YOUR KOMRADS DIRTY AND OUR OCEANS CLEAN!

— KOMRADS X TRASHPACKERS

Komrads wil niet enkel via de komst van duurzame sneakers onze planeet mooier maken, maar roepen ook op tot actie! Samen met de TrashPacker Foundation, een wereldwijde pro- actieve non-profitorganisatie, maken ze hun Komrads sneakers met veel plezier vuil en onze oceanen proper. De TrashPacker Foundation ( opgericht door de Nederlander Tijmen Sissing) bestaat namelijk uit een community van locals, rugzaktoeristen en reizigers die tijdens het rondtrekken afval verzamelen.

Komrads wil mensen aanmoedigen hetzelfde te doen en dragen ook hun steentje bij aan het organiseren van clean-up events samen met de TrashPackers Foundation! Daarom krijg je bij aankoop van een paar OCNS er een gerecycleerde vuilniszak bovenop om zelf op stap te gaan en afval op te ruimen!

#GoTrashpacking join the cleanup challenge!

Neem contact op via lotte@komrads.world voor meer info of om een bestelling te plaatse voor directe levering of pre order.