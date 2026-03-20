Koningin Máxima ontvangt circulaire handtas van Fraenck tijdens NS-bezoek

Tijdens de Week van de Circulaire Economie heeft het Nederlandse modelabel Fraenck twee exclusieve handtassen ontworpen voor koningin Máxima en Stientje van Veldhoven. De overhandiging vond plaats tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Spoorwegen (NS), waar circulair ondernemen en duurzame innovatie centraal stonden, zo blijkt uit het persbericht.

De handtassen zijn vervaardigd uit materialen afkomstig van eerste klas zitbekleding uit NS-treinen. Door deze hoogwaardige restmaterialen te hergebruiken in een nieuw ontwerp, krijgen afgedankte grondstoffen een tweede leven.

De officiële overhandiging werd verricht door NS-president-directeur Wouter Koolmees. Met de tassen wordt de gezamenlijke inzet van NS en Fraenck onderstreept om hergebruik en duurzaamheid zichtbaar en concreet te maken voor een breed publiek.

“Dagelijks zetten wij ons in om zowel materialen als mensen een tweede kans te geven,” aldus Ratna Ho, eigenaar van Fraenck. “Dat we dit samen met NS al langere tijd in de praktijk brengen, en dat deze tassen nu onderdeel zijn van een koninklijk bezoek tijdens de Week van de Circulaire Economie, maakt dit voor ons extra bijzonder.”

Fraenck staat bekend om zijn duurzame designproducten, waarbij hergebruik van materialen en sociale impact centraal staan. Het label werkt met diverse partners om reststromen te transformeren tot functionele en esthetische producten met een sterk verhaal. Met deze koninklijke overhandiging krijgt die missie een extra podium binnen de Nederlandse mode- en designsector.