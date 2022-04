Kornit Tel Aviv, de "alternatieve modeweek" waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen

Tel Aviv - Aan de oostkust van de Middellandse Zee sloot Tel Aviv Fashion Week op 6 april een goede week af. Deze gaf het goede voorbeeld op het gebied van onder andere inclusiviteit en diversiteit. Het in de Joodse natiestaat georganiseerde evenement omarmde de symbolische kracht van mode en opende de show voor het eerst voor een ontwerper uit de Verenigde Arabische Emiraten, Mona al Mansouri.

"Ik gebruik dit platform om sociaal bewustzijn te verspreiden, niet alleen voor mode. Dat is wat ons anders maakt," aldus Motty Reif, de oprichter van de Tel-Aviv Fashion Week, die FashionUnited ontmoette na de show van de studenten van Shenkar - de modeschool die couturier en wijlen Alber Elbaz onder haar studenten telt. Deze vruchtbare voedingsbodem voor creaties wordt al tien jaar ondersteund door een Fashion Week die voor de tweede keer gesponsord wordt door het bedrijf Kornit Digital.

Dit jaar kwamen 20.000 mensen naar de gerenoveerde havenloods om een twintigtal shows bij te wonen. De vierdaagse modeweek, die door Reif wordt omschreven als "alternatief", ging een stapje verder op het gebied van inclusiviteit dan haar grote zussen in Londen, Milaan, Parijs en New York.

"Schoonheid en mensen worden gevierd"

Motty Reif vertelt dat hij na het bijwonen van de London Fashion Week verrast was door een cast die, volgens hem, minder goed bij deze stad paste. Londen wordt immers gezien als de "hoofdstad van de diversiteit". "Ze waren allemaal jong, mager en lang," zegt hij. Dit is voor mij het belangrijkste hier. Als de ontwerpers alleen met dunne modellen willen werken, is dat prima, maar dan moeten ze wel tussen de 20 en 80 jaar oud zijn. Ze moeten verschillende maten, leeftijden en lichamen hebben. Dat is voor mij waar het bij een viering van schoonheid en mensen om gaat. En dat is iets wat je in Milaan of New York niet ziet."

Op de catwalk ging de blik van een voller silhouet naar een slank lichaam, van peper-en-zout haar naar een kaalgeschoren hoofd en elke denkbare huidskleur. De diversiteit was er en het publiek, gul met hun applaus, aarzelde niet om de plus size modellen, oudere vrouwen en lokale beroemdheden te groeten die voorbij liepen.

De modellen kwamen grotendeels uit Israël, maar "zoals de meeste mensen die hier wonen, komen ze overal vandaan, sommigen zijn immigranten of vluchtelingen," zo vertelt Keshet Shapiro Vaturi, ontwerper van het merk Kesh, een van de deelnemers van Kornit Fashion Week. "Ik kijk niet naar de achtergrond van mensen als ik ze cast, zoals bij mijn leveranciers of de mensen met wie ik werk. Ik kies mensen op basis van wie ze zijn en wat ze overbrengen." Ze hoopt dat inclusiviteit op een dag iets volkomen vanzelfsprekends is: "Vandaag de dag lijkt het in veel gevallen geforceerd, maar ik denk dat het een stap in de goede richting is."

De vertegenwoordiging van verschillende lichaamstypes is al meerdere jaren populair. De groeiende inclusiviteit binnen de modeindustrie zou zelfs invloed hebben op de verkoop van kleding. Volgens het ‘Representation and Inclusion in the Fashion Industry Report’ dat in 2021 werd uitgebracht door de All-Party Parliamentary Group for Textiles and Fashion, zegt 83,7 procent van de deelnemers dat ze twee keer nadenken voordat ze modemerken aanschaffen die niet inclusief zijn. Eén ding heeft de oprichter van de Israëlische modeweek goed begrepen: "Ik denk dat vrouwen genoeg hebben van fantasieën," merkt hij op. “Een ontwerper kan niet slechts één type model kiezen en fotograferen, anders verkoopt het niet".

Credit: Yanki and Nataf / Northern Star

Mona al Mansouri, de eerste Arabische ontwerper die een collectie in Israël presenteert

In Israël krijgt het begrip inclusiviteit, en daarmee het begrip bijeenkomen, een politieke lading. Het menselijke en culturele landschap dat door de Israëlische mode vertegenwoordigd wordt, heeft een nog grotere reikwijdte dan dat van de Europese en Amerikaanse modeweken. Dit komt omdat het tot stand komt in een land dat gekenmerkt wordt door religieuze verdeeldheid.

Eind maart vond op Israëlische bodem een bijeenkomst plaats met als doel: het versterken van de samenwerking tussen de Joodse staat en de Arabische landen. Aan deze "Negev-top" namen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en vier van zijn Arabische ambtgenoten (Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko) deel. Het evenement maakte het bezoek mogelijk van Mona al-Mansouri, ontwerper uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dit was een grote stap in de goede richting, aangezien het de eerste keer in de geschiedenis was dat een Arabische ontwerper uit de Verenigde Arabische Emiraten deelnam aan de Israëlische modeweek.

De komst van Mona al-Mansouri werd na enkele maanden van discussies mogelijk gemaakt . "Dit was eerder niet mogelijk," zegt Reif. Maar dankzij het proces dat door Naftali Bennett (de Israëlische premier) in gang is gezet, is er een geweldige kans gecreëerd. Ze was heel moedig om hier te komen, want het is niet gemakkelijk. Haar klanten komen uit Libanon, Syrië, Zuid-Arabië (...) Ik had niet gedacht dat ze zou komen... Je neemt een beslissing en je weet wat je kunt verliezen. En op een gegeven moment zei ze: "Ik ga de eerste stap zetten om een echte verbinding aan te gaan om de vrede te stimuleren." En dat is wat ze deed."

Beeld: Mona al Mansouri.

Volgens Reif is er voor de mode een belangrijke rol weggelegd om Israël dichter bij de Arabische buurlanden te brengen: "Onze politici praten en vertellen verhalen, maar wij als mensen, als modemensen, moeten de eerste stap zetten".

Naast de modeshows was er ook een showroom opgezet door Kornit Fashion Week waarin het werk van verschillende ontwerpers te zien was. Een van hen was Shady Francis Majlaton, een Arabische ontwerper met de Israëlische en Palestijnse nationaliteit, wiens werk onder andere is geïnspireerd is door moslimoutfits. Zijn komst was belangrijk voor curator Roza Sinaysky: "Ik wilde echt een Palestijnse ontwerper, niet vanwege de symbolische waarde of door de strategie, maar omdat dit voor mij hetzelfde is. Zij hebben niet de mogelijkheid om zoiets te doen omdat ze in een vrij beperkende omgeving leven, net als Aharon Ganis" (noot: Israëlische ontwerper die opgroeide in een ultraorthodox gezin).

Op donderdag, de dag na de Israëlische modeweek, opende een Palestijn van de bezette Westelijke Jordaanoever het vuur in een straat in Tel Aviv. Hoewel de mode en de symbolen van eenheid die zij landen kan bieden helaas haar grenzen heeft, is het feit dat ze het goede voorbeeld proberen te geven, toch een stap in de goede richting.

Julia Garel reisde naar Israël, op uitnodiging van het Ministerie van Toerisme van Israël.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.