Label to Watch: Stine Goya's kijk op kleur en print

Het in Kopenhagen gevestigde modemerk Stine Goya herdefinieert de Scandinavische stijl met een levendige en artistieke benadering. Opgericht in 2006 door ontwerpster Stine Goya, kreeg het label al snel erkenning voor zijn speelse prints en gedurfde kleurgebruik, een bewuste breuk met de traditioneel ingetogen en minimalistische esthetiek van de regio. De missie van het merk is om individuen die de kleding dragen te versterken via krachtige ideeën en het gebruik van kleur en print. Bijna twintig jaar later staat Stine Goya bij mode-insiders bekend om haar cult-jurken en fantasierijke patronen, waarmee het merk een trouwe aanhang van trendbewuste kopers aantrekt.

Geschiedenis en ontwikkeling van het merk

Stine Goya lanceerde haar gelijknamige label met een eerste collectie in 2007, kort na haar afstuderen aan Central Saint Martins. Haar vroege collecties, gepresenteerd tijdens de modeweken van Kopenhagen en Parijs, zetten de toon met kunstzinnige prints en expressieve silhouetten. In de loop der jaren groeide het label uit van een onafhankelijk nichemerk tot een internationale naam. Inmiddels beschikt Stine Goya over vier eigen winkels (drie in Denemarken en één in Londen) en wordt het verkocht via zo’n 450 retailers in 30 markten wereldwijd. Deze sterke groei, gerealiseerd terwijl het bedrijf in privébezit bleef, onderstreept de succesvolle ontwikkeling van een lokaal creatief project tot een wereldwijd erkend modehuis.

Stine Goya herziet momenteel haar sourcing- en productiestrategie. Een aanzienlijk deel van de productie vindt nog steeds in Azië plaats, maar het merk verschuift geleidelijk meer productie naar Europa. Door delen van de toeleveringsketen dichter bij huis te brengen, wil het vertragingen verminderen, gebruikmaken van Europees vakmanschap en meer controle krijgen over kwaliteit en productieprocessen.

Credits: Stine Goya Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Belangrijkste succesfactoren: esthetiek en het House of Goya

De ontwerpen van Stine Goya voor herfst/winter 2025 benadrukken het kenmerkende kleurgebruik en de uitgesproken prints die zich duidelijk onderscheiden van het gangbare Scandinavische minimalisme. Het uitgesproken design-DNA van het merk, gekenmerkt door vrolijke kleurenpaletten, handgetekende prints en moderne maar draagbare pasvormen, vormt de kern van het succes. Deze eigenzinnige esthetiek heeft een unieke marktpositie gecreëerd en een loyale groep zelfverzekerde volgers opgebouwd die op zoek zijn naar statement pieces met karakter.

Een andere belangrijke succesfactor is het doordachte gebruik van sociale media. Op Instagram telt Stine Goya meer dan 350.000 volgers, wat de internationale zichtbaarheid versterkt. Via haar website en sociale kanalen bouwt het merk actief aan de 'House of Goya'-community: een netwerk van trouwe influencers en creatieven dat bijdraagt aan authentieke content en een sterke merkbeleving. Ook via TikTok speelt het merk in op trends en samenwerkingen, met als doel aansluiting te vinden bij de Gen Z-doelgroep en het digitale bereik verder te vergroten.

Collecties en prijsklasse

Stine Goya presenteert vier collecties per jaar: de hoofdcollecties lente/zomer en herfst/winter, aangevuld met pre-spring- en pre-fall-lijnen. Elke collectie blijft trouw aan de merkfilosofie van tijdloos en expressief design en omvat alles van opvallende jurken tot knitwear en accessoires. Qua positionering bevindt het merk zich in het toegankelijke luxesegment. De belangrijkste ready-to-wear-items zijn premium maar bereikbaar: jurken uit de nieuwste collectie variëren doorgaans van circa 200 tot 500 euro, met uitschieters zoals de Ruffling Voluminous Dress voor 455 euro. Losse items zijn iets toegankelijker: een asymmetrische minirok met ruches kost ongeveer 135 euro, terwijl een elegante pantalon zo’n 172 euro kost.

Toekomstperspectief

De ambities van Stine Goya blijven onverminderd groot. Met het 20-jarig jubileum in 2026 in het vizier, richt het merk zich op strategische groei en internationale expansie. Nieuwe investeringen gaan onder meer naar opkomende regio’s zoals het Midden-Oosten, waar het merk potentie ziet om nieuwe doelgroepen te bereiken. Tegelijkertijd ligt de focus meer dan ooit op de kern: sterke ready-to-wear. Accessoirelijnen worden voorlopig teruggeschroefd om de aandacht te vestigen op de krachtigste productcategorieën.

Umbro x Stine Goya Credits: Courtesy Stine Goya

Samenwerkingen blijven daarnaast een essentieel onderdeel van de merkstrategie. Zo lanceerde Stine Goya recent een partnership met Umbro rond het UEFA Women’s Football Championship, waarmee het label haar eerste stap zet in sportgeïnspireerde mode. Deze creatieve wending is bedoeld om een breder publiek aan te spreken en bevestigt de culturele relevantie van het merk. De vooruitzichten zijn positief: met een uitgesproken esthetiek, sterke digitale community en wendbare strategie blijft Stine Goya een inspirerende kracht binnen het internationale modelandschap.

OVER HET MERK Lees meer over Stine Goya op de merkpagina