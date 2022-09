Labels om in de gaten te houden: Berlijn editie

De Berlijnse modeweek is reeds van start gegaan met talrijke evenementen en shows. In de loop der jaren hebben labels met hun collecties de hoofdstad en tijdgeest vertegenwoordigd. De stijlen van de Berlijnse modelabels zijn even divers als de wijken van Berlijn. Wij lichten er hier vier uit.

Beeld: SF1OG

SF1OG

Over SF1OG: SF1OG werd opgericht in een Berlijns appartement. Daar komt de naam ook vandaan; een anagram voor Side Wing 1st Floor. Het doel van het label is om beiden te combineren, door middel van fascinerend design en compromisloze duurzaamheid. In een tijd waarin digitale en kunstmatig gegenereerde visuele impressies alomtegenwoordig zijn, staat de S/S 2023 collectie 'Untitled' voor een terugkeer naar kledingstukken die ontstaan zijn door intuïtie, het ambachtelijke proces tastbaar maken en deze in het materiaal naar voren laten komen.

Doelgroep: SF1OG's doelgroep bestaat uit stedelijke individualistische mensen tussen de 18 en 45 jaar, voor wie mode een passie en een manier om zich uit te drukken is. Ze worden geïnspireerd door modeshows, avant-gardistische tijdschriften en sociale media. Voor hen is duurzaamheid geen argument om iets te kopen, maar een voorwaarde, en zij waarderen vakmanschap en bijzonder design. De archetypes zijn jonge stedelijke professionals in de creatieve sector die over genoeg budget beschikken voor bepaalde designerkleding.

Winkels: SF1OG verkoopt momenteel alleen online in hun webshop en in de Gate194 concept boutique. Maar voor de komende S/S 2023 collectie is het label van plan om op grotere schaal uit te breiden naar de retail.

Distributie: Het verkoopcontact is Jacob@sf1og.com.

Prijspunten: Instapmodellen zoals T-shirts beginnen bij ongeveer 100 euro. Broeken, breigoed of basic jassen variëren van 250-750 euro. Geupcyclede leren jassen kunnen variëren van 900 tot 2.500 euro.

Bestsellers: De broeken zijn SF1OG's bestsellers. Maar in de zomer worden linnen producten zoals hemden en rokken ook zeer goed verkocht.

Beeld: Manakaa Project

Manakaa Project:

Over Manakaa Project: Manakaa Project combineert het Indiase ambacht bestaande uit borduurwerk met glazen kralen en rijke patronen met tijdloos design. Het label volgt het concept van Slow Luxury Fashion en stelt de hoogste eisen voor eerlijkheid, duurzaamheid en transparantie wanneer het gaat om de keuze van materialen en de productie. Voor Manakaa Project zijn deze waarden niet in strijd met hoogwaardig en luxueus design.

Productie: De collectie omvat beperkte edities gemaakt van biologische zijde, die zonder dierenleed tot stand is gekomen (Peace Silk), de fijnste biologische scheerwol en duurzaam kasjmier. De zijden en wollen stoffen zijn GOTS gecertificeerd en zijn van de hoogste kwaliteit. Op sommige items uit de collectie zijn uitgebreide borduursels aangebracht van Japanse Miyuki glaskralen, die kraal voor kraal met de hand worden aangebracht. Eerlijke arbeidsomstandigheden, vooral voor het borduurwerk en de zijdeproductie in India, en ecologische fabricageprocessen vormen de basis van het label. Daarom doneert Manakaa Project een deel van de opbrengst om de borduurders en wevers ter plaatse rechtstreeks te steunen.

Doelgroep: De doelgroep van Manakaa Project bestaat uit modebewuste vrouwen van alle leeftijden die zich richten op tijdloze en vooral duurzame mode die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Alle collectiestukken worden met veel aandacht voor detail ontwikkeld en zo duurzaam mogelijk geproduceerd. De waardering en ondersteuning van allen die bij de productie betrokken zijn en het eerlijke en ecologische gebruik van hulpbronnen zijn eveneens merkwaarden die voor de doelgroep belangrijk zijn.

Winkels: Manakaa Project distribueert B-to-C en B-to-B; via een eigen online shop,online shops met een voorkeur voor duurzame mode en een eigen showroom in Berlijn, maar ook via een paar selecte winkels.

Distributie: Stefanie Blank en Valerie Thiesmeyer, Manakaa Project UG, info@manakaaproject.com

Prijspunten: De prijzen van de zijdecollectie variëren van 220 euro (zijden topjes) tot 450 euro (zijden jurk met borduursel), de andere stukken scheerwol, wolwalk en kasjmier liggen tussen 350 en 490 euro.

Bestseller: De zijdecollectie van GOTS-gecertificeerde Peace Silk is erg populair bij de klanten van het label, vooral de koordbloes van 'geweldloze' biologische zijde (wit, zwart, ijsblauw, lila). De lichte wollen mantel van biologische wol (blauw, grijs, zwart) is een van de bestsellers, maar ook enkele collectie-klassiekers met kralenborduursel hebben bestseller kwaliteiten, zoals de geborduurde broek.

Beeld: Soji Solarin

Soji Solarin

Over Soji Solarin: Soji Solarin is een kledinglabel dat in 2017 in Los Angeles werd opgericht door de Berlijnse ontwerper Soji Solarin. Het unisex label werd gelanceerd met de wens om verhalen te vertellen door middel van vakmanschap en beeldtaal. De thema's van het label zijn divers: van geschiedenis, familie en literatuur tot bijgeloof en subculturen. Het merk wordt gekenmerkt door de productie van tijdloze stukken van hoge kwaliteit, die elk hun eigen verhaal hebben.

Doelgroep: De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen 16 en 40 jaar die in een grote stad of voorstad wonen, geïnteresseerd zijn in sociale rechtvaardigheid, van kunst en literatuur houden of een carrière op deze gebieden nastreven, graag reizen en graag online winkelen.

Stores:De voorraadhouders zijn APOC Store en 50-M (Londen), Cafe Forgot (NY), Fertilizer (Montreal) en RADD Lounge (Tokio).

Distributie: Soji Solarin verzorgt momenteel zelf de distributie, maar wil graag samenwerken met een distributiebureau. Vragen over distributie aan: info@sojisolarin.com.

Prijsklassen: De prijzen variëren van 80 tot 800 euro.

Beeld: Passeggiata

Passeggiata

Over Passeggiata: Passeggiata is voor alle dromers en veeleisende mensen. De handgemaakte sjaals gemaakt van zuiver zijde van Passeggiata zijn geïnspireerd door de Italiaanse Dolce Vita. De handgetekende ontwerpen en bijbehorende verhalen roepen elementen op uit het dagelijkse Italiaanse leven en voeren mensen mee van hun grootstedelijke realiteit naar een mediterrane dagdroom, waar ze ook zijn.

De oprichters Austin Pollak en Paul Schlossarek leerden elkaar kennen toen ze mode studeerden in Florence, waar ze hun gedeelde passie voor design en luxe vakmanschap ontdekten. Samen leidden zij een van de meest gerenommeerde kledingproductie bedrijven ter wereld, en hun ervaring in Italiaanse kleermakerij komt tot uiting in de kenmerkende ontwerpen en handgemaakte details van de sjaals. Van product tot verpakking - elk element is zorgvuldig doordacht, ontworpen en gemaakt.

Doelgroep: De doelgroep is een vrouw of man die houdt van reizen en vaak droomt van vroegere reizen naar de Middellandse Zee. Hun culturele ervaringen hebben hun relatie met wat zij consumeren verfijnd. Kortom, iemand die kwaliteit verkiest boven kwantiteit en handgemaakt boven industrieel geproduceerd stelt.

Productie: Passeggiata biedt twee soorten zijden sjaals aan: digitaal gedrukt en gezeefdrukt. Het gezeefdrukte Città-doek van 90 x 90 centimeter is volledig met de hand gemaakt. Het heeft een met de hand getekend pied-de-poule patroon, met de hand gemengde kleuren, die op bestelling worden toegepast, is met de hand bedrukt met traditionele zeefdruktechnieken die dateren uit de jaren 1700, bevat nauwkeurig met de hand gerolde randen en wordt verkocht in een handgemaakt en met de hand beschilderd houten doosje.

Winkels: Alle collecties van Passeggiata zijn verkrijgbaar op www.passeggiata.co. Een geselecteerde collectie van de handgemaakte zijden sjaals is verkrijgbaar bij Hat of Cain in Singapore.

Distributie: Distributie en verkoop gaan via e-mail naar company@passeggiata.co.

Prijspunten: Zeefdruk sjaals kosten 340 euro. Digitaal bedrukte sjaals kosten tussen de 200 en 250 euro.

Bestseller: De bestseller is de Città sjaal met zeefdruk. Klanten zeggen vaak dat het een leegte vult in hun reeds uitgebreide collectie sjaals.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.