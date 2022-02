Labels om in de gaten te houden: Tassen die de tand des tijds doorstaan

De Italiaanse modejournaliste Anna Dello Russo omschreef accessoires ooit als de "vitaminen" van de mode. Als de ruggengraat van de garderobe zijn accessoires dagelijkse metgezellen die aan twee voorwaarden moeten voldoen: eindeloos veelzijdig zijn en iets speciaals hebben. Naast het uiterlijk speelt functionaliteit een grote rol.

FashionUnited heeft tassenlabels geselecteerd waarbij tijdloosheid en aandacht voor detail in het ontwerp-DNA zijn verweven. Met vakmanschap, materiaalkennis en minimalistische esthetiek ontwerpen labels als Sagan, Agneel en Atp Atelier tassen die passen in de hudige tijd, maar toch bestand zijn tegen de vergankelijkheid van trends.

Sagan - Weense flair, Japanse invloeden en vakmanschap

Scarf Crossbody Bag |Foto: Sagan

Het label, met hoofdkantoor in Wenen, werd opgericht in 2016 en heeft sindsdien een duurzame, tijdloze benadering van design omarmd en produceert tassen met herkenningsfactor. De oprichters, Tanja Bradaric en Taro Ohmae, hebben Kroatische en Japanse roots en laten zich inspireren door Weense flair en Japanse esthetiek.

Tas gemaakt van recycled Denim |Foto: Sagan

De naam van het label, dat in het Japans vertaald kan worden als "de linkeroever van de rivier", weerspiegelt individualisme en een inventieve non-conformiteit. Met als slogan "familiar done differently" creëert het ontwerpduo minimalistische tassen die in het oog springen door verfijnde, handgemaakte details. "Wij denken dat het voor consumenten draait om het bewust kiezen voor waardevol materiaal en tijdloos design dat geen vluchtigheid maar een lange levensduur bevordert," vertelde Bradaric aan FashionUnited.

Het assortiment varieert van kleine tassen en leren accessoires tot ruime draagtassen. Veel van Sagans klanten komen uit de culturele en creatieve sector en waarderen de Weense manier van leven en het lokale vakmanschap. Het is dan ook geen verrassing dat Sagans best verkochte tas op dit moment de Pazar Book Tote is - een grote draagtas voor dagelijks gebruik, met een buitenvak dat speciaal is gemaakt om een boek in te vervoeren.

"We proberen onze klanten een wereld te tonen waarin verhalen over tradities samengaan met tijdloosheid en progressiviteit. Dus met elke tas geven we ook een stukje cultuur door," zei Bradaric.

Pazar Tote Bag |Foto: Sagan

Naast traditioneel leer maakt Sagan gebruik van andere materialen, zoals ́Grape Leatheŕ, een veganistisch materiaal dat is afgeleid van druivenpulp, een afvalproduct van de wijnindustrie.

Sagan werkt voornamelijk met gespecialiseerde productiefaciliteiten in Oostenrijk en Japan. "We erkennen dat design sterk wordt beïnvloed door de hulpbronnen en lokale productie", zegt Bradaric. Inzicht krijgen in het maakproces is een van de drijfveren van het ontwerpduo om vaker productielocaties te bezoeken. Ook hopen ze op deze manier de samenwerking met gespecialiseerde, lokale kunstenaars te stimuleren.

Volgens Sagan is respect voor de oorsprong van materialen een sleutelfactor als het gaat om duurzaamnheid in de mode-industrie. Voor de toekomst is Sagan vooral geïnteresseerd om nog meer samen te werken met retailers die het Sagan-product begrijpen en de waarden ervan aan klanten doorgeven.

Verkooppunten: Via de Sagan's online winkel, in het Berlijnse warenhuis KaDeWe, evenals in geselecteerde winkels in Japan (Isetan, United Arrows, Urban Research).

Prijzen: Handtassen tussen 250 en 590 pond, kleine lederwaren tussen 80 en 170 pond.

Contact: Bij interesse kan Sagan worden bereikt via email.



Agneel - Veelzijdigheid, aandacht voor detail en Italiaanse expertise

Het Berlijnse tassenlabel Agneel is in 2016 opgericht door Yesim Karaman. De vormentaal van Karaman is gericht op het combineren van vorm met functie. Bij Agneel wordt de tas gezien als een trouwe metgezel, bedoeld om de stijl van de drager aan te vullen in plaats van over te nemen. Het creatieve proces bij Agneel tart de conventionele collectiecycli en trends. In plaats daarvan richt het in Berlijn gevestigde label zich op minimalistisch design dat wordt versterkt met details zoals ongebruikelijke vormen, lederen reliëf en opvallende sluitingen.

Foto: Agneel

Sinds de oprichting worden de tassen vervaardigd in een atelier in de Turkse stad Izmir, maar nu wordt de productie verplaatst naar een familiebedrijf uit Florence dat sinds 2021 met Agneel samenwerkt. Het leer dat bij Agneel wordt gebruikt, is afkomstig van leveranciers gecertificeerd door de Leather Working Group. De niet-gouvernementele organisatie beoordeelt leerfabrikanten op basis van criteria als water- en energieverbruik en afvalbeheer.

Productie locatie in Florence |Foto: Agneel

"We merken dat steeds meer consumenten actief op zoek zijn naar een alternatief voor fast fashion en dat ze producten veel meer waarderen als ze die uit overtuiging kopen", aldus Karaman. Agneel ziet "geïnformeerde klanten die precies weten in wat voor soort product ze hun geld willen investeren" als de toekomst van duurzame mode.

De ontwerpen zijn gemaakt voor vrouwen die op zoek zijn naar een tas om 's ochtends mee naar het werk te nemen, maar die ook geschikt is voor hun plannen 's avonds. Met de lancering van de boxy 'Dena' schoudertas, eind 2021, heeft Agneel een nieuwe klantfavoriet gecreëerd. Andere best verkochte modellen zijn 'Nora', een halvemaanvormige schoudertas, en 'Agnes', een tas met een zachte body.

Dena Bag |Foto: Agneel

Agneel werkt momenteel aan het verbeteren van de kerncollectie. "Ons doel is niet om steeds maar meer en meer nieuwe dingen te ontwerpen. Het gaat om het signaleren van hiaten en voor onze doelgroep uitvinden wat er in de markt ontbreekt. Vervolgens willen we precies die tas voor hen ontwerpen", zegt hij. Karamaan. Agneel streeft ook naar meer internationale naamsbekendheid. Om dit te bereiken wil het label in de toekomst – vooral met fysieke winkels – samenwerken met verschillende retailers wereldwijd.

Verkooppunten: Via Agneel's eigen online winkel, Freiraum's online winkel en bij Ofelia in Berlijn.

Prijzen: Prijzen variëren van 290 tot 570 pond.

Contact: Bij interesse is Agneel te bereiken via email.

Atp Atelier - Scandinavisch design, made in Italy

Atp Atelier werd in 2010 opgericht door Maj-La Pizzelli en Jonas Clason. Het label combineert Scandinavische moderniteit met vakmanschap uit Italië. De tassenmodellen van Atp Atelier variëren van grote, ruime exemplaren tot kleine leren accessoires, zoals kaarthouders en extra tassenriemen. Hun aanbod omvat naast tassen ook schoenen.

Volgens Pizzelli is duurzaamheid een beslissende factor geweest, zelfs toen het bedrijf werd opgericht, maar Pizzelli kijkt naar meer dan alleen de impact op het milieu. “Het gaat ook over de relatie die we hebben met de stukken die we in ons leven brengen. Het gaat erom niet meer te nemen dan je geeft en echt voor je spullen te zorgen, zodat ze een leven lang meegaan", schreef ze in een manifest voor het bedrijf. Pizzelli bedacht de term "slimme luxe" voor Atp Atelier. Producten mogen niet gedateerd aandoen, en moeten worden gewaardeerd - aankoopbeslissingen worden gemotiveerd door reden in plaats van trends.

Image: Atp Atelier

De koeienhuiden die bij Atp Atelier worden gebruikt, worden door middel van plantaardig looien verwerkt tot het uiteindelijke materiaal waarvan de tassen worden gemaakt. Plantaardig looien is een milieuvriendelijker alternatief voor het schadelijke chroomlooien dat tegenwoordig nog steeds veel wordt gebruikt in de leerproductie.

Atp Atelier zomer 2022 campagne |Foto : ATP Atelier

In de toekomst is Atp Atelier van plan om nieuwe productietechnieken te verkennen en industrienormen uit te dagen - hoe het label dit wil bereiken, is nog niet duidelijk.

Verkooppunten: Verschillende online platforms in Europa, Australië, Hong Kong, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, evenals fysieke verkooppunten in Scandinavië, Europa, Noord-Amerika, Australië, Azië en in Dubai. Atp Atelier heeft een eigen flagshipstore in Stockholm.

Prijzen: in het tassensegment varieert Atp van 250 tot 590 pond.

Contact: Bij interesse is Atp Atelier te bereiken email.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de.