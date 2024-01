Labels to watch: 5 kindermodemerken van Pitti Bimbo

Alle ogen zijn momenteel gericht op Florence. Na de mannenmodebeurs Pitti Uomo gaat de aandacht nu uit naar de kinderbeurs. Voor de 98e editie van Pitti Immagine Bimbo, die zich richt op kleding, accessoires en lifestyle voor de allerkleinsten, heeft FashionUnited een aantal veelbelovende merken en nieuwe toevoegingen aan het evenement, dat van 17 tot en met 19 januari het expositiecentrum Fortezza da Basso omtovert in een kinderparadijs, op een rijtje gezet.

Tetoi Vienna

De start-up Tetoi Vienna, opgericht in november 2022, blaast met haar kindermode nieuw leven in de ooit prominente Oostenrijkse modewereld. Slechts een jaar na de lancering kreeg het bedrijf veel respons en presenteerde het zijn eerste zomercollectie voor baby's en peuters. Gemotiveerd door de wens om kleding van hoge kwaliteit aan te bieden die niet onbruikbaar is na een korte gebruiksperiode, voegt het merk de daad bij het woord en richt het zich op uitgebreide transparantie bij de selectie van materialen en de productie. Klassieke, tijdloze ontwerpen herinneren aan het klassieke verleden van Wenen.

Credits: Tetoi Vienna

Het merk werkt met een neutraal kleurenpalet dat combinaties of gecoördineerde 'sibling looks' mogelijk maakt. Het genderneutrale assortiment van overalls, rompers, topsets en broeken, mutsen en vesten wordt gemaakt in Seoul, Zuid-Korea. Tencel Lyocell is het meest gebruikte materiaal, waarvoor jonge ondernemer Maximilian Gadermeier de voordelen van de ademende, temperatuurregulerende, antibacteriële en hypoallergene eigenschappen van de stof als reden noemt.

Credits: Tetoi Vienna

Over Tetoi Vienna: Oprichting: 2022 in Wenen, Oostenrijk.

2022 in Wenen, Oostenrijk. Bestseller: Alpine fluffy set, bestaande uit broek en top.

Alpine fluffy set, bestaande uit broek en top. Doelgroep: Baby's en kinderen onder de zes jaar.

Baby's en kinderen onder de zes jaar. Verkooppunten: Online winkel op tetoi-vienna.com, regelmatige pop-ups in Oostenrijk.

Online winkel op tetoi-vienna.com, regelmatige pop-ups in Oostenrijk. Inkoop: office@tetoi-vienna.com

office@tetoi-vienna.com Pitti Uomo: Padiglione Cavaniglia – B/8

Padiglione Cavaniglia – B/8 Prijsniveau: Van ongeveer 10 euro voor een hoed tot 40 euro voor de Alpenflausch set.

Van ongeveer 10 euro voor een hoed tot 40 euro voor de Alpenflausch set. Productie: Voornamelijk gebruik van Tencel cellulosevezel Lyocell, productie in Seoul, Zuid-Korea.

Retta Jane

Is het mogelijk om de snit van een kledingstuk zo te ontwerpen dat het meegaat met het veranderende, jeugdige lichaam en langer bij de drager blijft? Retta Tussey, een Amerikaanse interieurontwerpster, is deze uitdaging aangegaan. Met meer dan 20 jaar ervaring op creatief gebied, onder andere bij het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger, weet Tussey hoe ze producten moet creëren die aan specifieke eisen voldoen. Haar doel is om het voor jonge klanten gemakkelijker te maken om op te groeien en hen te voorzien van ontwerpen die niet te kinderachtig en niet te volwassen zijn.

Credits: Retta Jane

Vormen, kleuren en details vinden hun inspiratie in de garderobe van Tussey, die vintage stukken bevat die van generatie op generatie zijn doorgegeven. De stijl van tunieken, broeken en rokken beweegt zich tussen sportieve functionaliteit en nostalgische elegantie. Jurken met een hoge hals, rechte snit en felgekleurde patronen doen denken aan de jaren 60. Een elastische tailleband en veel naadtoeslag voorkomen dat ze ontgroeien.

Het merk in het hogere prijssegment plaatsen was een bewuste keuze: de stukken van het merk moeten worden gezien als een investering en vervolgens worden doorgegeven in plaats van weggegooid. De productie vindt plaats in Chinese fabrieken in Hong Kong en Shenzhen, waarvan er één zelfs door vrouwen wordt gerund, benadrukt Tussey. Het inventarisatieteam en het technische ontwerpteam werken vanuit New York.

Credits: Retta Jane

Over Retta Jane: Oprichting: Softlaunch 2023 in de Verenigde Statem.

Softlaunch 2023 in de Verenigde Statem. Bestseller: Augusta' tuniek met strik

Augusta' tuniek met strik Doelgroep: Meisjes tussen 7 en 14 jaar.

Meisjes tussen 7 en 14 jaar. Verkooppunten: Online shop via rettajane.com

Online shop via rettajane.com Inkoop: sales@rettajane.com, showroom in St. Louis

sales@rettajane.com, showroom in St. Louis Pitti Uomo: Padiglione Centrale – J/4

Padiglione Centrale – J/4 Prijsniveau: Ongeveer 61 euro voor een T-shirt, 167 euro voor een broek en broek en 320 euro voor een cape.

Ongeveer 61 euro voor een T-shirt, 167 euro voor een broek en broek en 320 euro voor een cape. Productie: Technisch ontwerp in New York, productie in Hongkong en Shenzhen

Hänska

Nora en Hannes Hänska zijn een creatief krachtpaar. In 2014 richtten ze in Berlijn het tassenlabel op dat hun achternaam draagt, nadat ze kunst en design hadden gestudeerd. Nina Hänska had al een voorkeur voor minimalistische accessoires, waarvan Hannes Hänska de prototypes perfectioneerde tot ze klaar waren voor serieproductie. Omdat ontwerp, detaillering en kleine series direct in-house worden gerealiseerd, in het voormalige pand van het Duitse architectenbureau Hänska, is een vertrouwde en efficiënte werksfeer een eerste vereiste.

Credits: Hannes Hänska/Hänska

Sinds 2021 worden de schooltassen geproduceerd in een familiebedrijf in Porto, Portugal, terwijl de andere collecties met de hand worden gemaakt in de studio in Berlijn. Naast rugzakken omvat het assortiment van het merk ook etuis, gymtassen, schoudertassen en draagtassen, die het kenmerk van hoge functionaliteit combineren en ontworpen zijn om het dagelijks leven voor jong en oud gemakkelijker te maken.

Hänska biedt ook absolute transparantie als het gaat om de productie en de herkomst van de materialen. Het is geen geheim dat het gebruikte katoen uit Duitsland komt, het 'Seaqual' garen gemaakt van zeeafval uit Portugal, de magnetische sluitingen uit China en het veganistische appelleer uit Italië. De productielocatie van elk individueel stuk wordt ook vermeld in de online shop van het merk.

Credits: Sebastian Schiefner/Hänska

Over Hänska: Oprichting: 2014 in Berlijn, Duitsland

2014 in Berlijn, Duitsland Bestseller: Rugzak ‘Ikasi’

Rugzak ‘Ikasi’ Doelgroep: Kleuters en schoolkinderen.

Kleuters en schoolkinderen. Verkooppunten: Online shop via shop.haenska.com, Mjot en Lila Lämmchen in Berlijn, Tutu et Tata in Keulen, Rimini en WoMenArt in Basel, Mina und Lola in Wenen.

Online shop via shop.haenska.com, Mjot en Lila Lämmchen in Berlijn, Tutu et Tata in Keulen, Rimini en WoMenArt in Basel, Mina und Lola in Wenen. Inkoop: info@haenska.com, showroom in Berlijn

info@haenska.com, showroom in Berlijn Pitti Uomo: Padiglione Cavaniglia – A/13

Padiglione Cavaniglia – A/13 Prijsniveau: 98 euro voor een schoudertas tot 305 euro voor een schooltas

98 euro voor een schoudertas tot 305 euro voor een schooltas Productie: Duits katoen. Productie van schooltassen in Portugal, andere producten in eigen huis.

Hanevild

De charme van eenvoudig Scandinavisch design en de gezellige hygge levensstijl, die uitnodigt om te genieten, wordt benut door het Deense modelabel Hanevild. Het bedrijf werd in 2023 opgericht door Ninna Pedersen en richt zich op comfortabele, op nostalgie geïnspireerde gebreide kleding die eruitziet alsof het door oma is genaaid. Truien met het geborduurde, merktypische motief van een haan, vesten, maar ook jurken en tweedelige sets vormen het assortiment en zijn bedoeld om een "lichte, milieuvriendelijke indruk" achter te laten.

Credits: Hanevild

Wol en katoen worden gebruikt voor de garens en stoffen, die dankzij hun zachte afwerking een goed draagcomfort moeten bieden. Nadat de kledingstukken in India zijn geproduceerd, worden het borduurwerk en de details met de hand aangebracht in Denemarken. Pedersen werkt ook als freelance fotograaf en legt het studiemateriaal voor de merkcampagnes zelf vast achter de camera. De volgende collectie is vanaf februari verkrijgbaar.

Credits: Hanevild

Over Hanevild: Oprichting: 2023 in Denemarken.

2023 in Denemarken. Bestseller: Signature-Pullover met haan-motief

Signature-Pullover met haan-motief Doelgroep: Kinderen van drie maanden tot zes jaar.

Kinderen van drie maanden tot zes jaar. Verkooppunten: Online via hanevild.com, babygarderoben.dk

Online via hanevild.com, babygarderoben.dk Inkoop: kontakt@hanevild.com

kontakt@hanevild.com Pitti Uomo: Padiglione Cavaniglia – N/1

Padiglione Cavaniglia – N/1 Prijsniveau: Rond de 40 euro voor een rok tot rond de 70 euro voor een trui.

Rond de 40 euro voor een rok tot rond de 70 euro voor een trui. Productie: India, decoraties met de hand aangebracht.

Kalumi

Voor veel ouders is het feit dat het lichaam van baby's vanaf jonge leeftijd snel groeit een uitdaging. Het Duitse merk Kalumi heeft een oplossing gevonden in de vorm van een rompertje dat meegroeit met het kind, wat de basis was van de masterscriptie van medeoprichtster Katharina Costa tijdens haar modestudie Creditsete. Nadat ze in 2022 de 'Exist'-oprichtingssubsidie, een financieringsprogramma van het Duitse federale ministerie voor Economische Zaken en Klimaatbescherming, ontving, richtte ze samen met medeoprichtster Liesa Eschemann een GmbH op en werd al snel bekend.

Credits: Kalumi

Een mengsel van merinoswol en zijde wordt in Duitstalige landen geproduceerd met behulp van een compact spinproces dat pilling voorkomt en wordt vervolgens in Duitsland verwerkt tot rompertjes, leggings en coltruien die meegroeien met de baby. Eén stuk van het merk is dus geschikt voor zes kledingmaten en biedt een grondstofbesparende, duurzame optie voor een beheersbare babygarderobe.

Appelgroen, citroengeel, poederroze en antraciet vormen de basis van het kleurenpalet - een moderne benadering die bedoeld is om zich te onderscheiden van conventionele merken. Foto's van de campagnes blijven ook onbewerkt en zijn bedoeld om het jonge leven weer te geven zoals het is - inclusief kwijlvlekken en kleine imperfecties.

Credits: Kalumi

Over Kalumi: Oprichting: 2022 in Duitsland

2022 in Duitsland Bestseller: ‘Grow Free With Me’-Body

‘Grow Free With Me’-Body Doelgroep: Baby’s en kleine kinderen

Baby’s en kleine kinderen Verkooppunten: Onlineshop via kalumishop.com

Onlineshop via kalumishop.com Inkoop: liesa@kalumi.shop

liesa@kalumi.shop Pitti Uomo: Padiglione Cavaniglia – N/8

Padiglione Cavaniglia – N/8 Prijsniveau: 60 euro per stuk voor de romper, legging en coltrui, 226 euro voor de babyset bestaande uit vier rompers

60 euro per stuk voor de romper, legging en coltrui, 226 euro voor de babyset bestaande uit vier rompers Productie: Wol-zijdenmix gemaakt in de DACH-regio, product vervaardigd in Duitsland.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.