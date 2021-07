Labels to watch: De terugkeer van schoeisel

Schoenen, oh ja!, na een jaar van thuiswerken op blote voeten zijn we ze bijna vergeten. Schoenen zijn er in alle soorten, zelfs met hakken, wie had dat gedacht? Alle gekkigheid terzijde, de wereld lijkt klaar om ze weer aan te trekken, of, in de legendarische woorden van Paolo Nutini: "Hé, ik trek een paar nieuwe schoenen aan, en opeens klopt alles". FashionUnited heeft een selectie schoenen verzameld om in te slaan voor de heropleving van ‘dressing up’ die zeker alles, of in ieder geval sommige dingen, goed zal maken.

Alessandra Balbi

Alessandra Balbi is een in Milaan gevestigd onafhankelijk luxe schoenenmerk, opgericht in 2017 door de ontwerpster Alessandra Balbi, die een graad in architectuur heeft van de Milan Polytechnic en een in economie van de Universiteit van Siena. Daarnaast studeerde ze schoenontwerp aan het London Fashion College en werkte ze enkele jaren als ontwerper en interieurarchitect, onder andere voor Giorgio Armani. Alessandra Balbi besloot haar eigen luxe schoenenmerk te lanceren en haar achtergrond te kanaliseren in een product dat de meest vrouwelijke en meest authentieke delen van haarzelf weerspiegelt. De schoenen putten uit haar eerdere ervaring en worden met de hand gemaakt in de regio Veneto. Duurzaamheid speelt een grote rol in de waarden van het bedrijf: "Wij zijn er vast van overtuigd dat de mode-industrie niet langer om een duurzame benadering heen kan", zegt Alessandra Balbi. "Het creëren van producten die lang meegaan, van hoge kwaliteit zijn en tijdloos qua design, kan een eerste stap zijn van een verantwoorde aanpak."

Retail: Het merk heeft een eigen online winkel en is is op zoek naar internationale multi-brand retailers.

Prijspeil: Schoenen met hakken kosten rond de 500 euro, laarzen rond de 730 euro.

Contact: Via het contactformulier op de website van het label.

Marsèll

Marsèll

Marsèll werd in 2001 opgericht. Elk stuk wordt met de hand gemaakt door de deskundige mannen en vrouwen van het Marsèll-atelier in Riviera del Brenta, nabij Venetië, Italië. Kennis en creativiteit staan centraal in de waarden van het merk en Marsèll steunt sinds haar oprichting actief jonge kunstenaars via Marsèlleria, een multidisciplinaire tentoonstellingsruimte die een centrale rol speelt binnen de communicatiestrategie van het merk. Al meer dan tien jaar worden er in dit non-profit project tentoonstellingen, performances en verschillende kunstprojecten georganiseerd, waarbij vrijheid van meningsuiting in ere wordt gehouden. Marsèll Shoes is de focus van een onderzoekslijn gewijd aan het verleggen van de grenzen van traditie, binnen de tegencultuur deconstructie beweging.

Retail / groothandel: Andreas Murkudis en Lodenfrey in Duitsland. Online via hun website en Farfetch.

Prijspeil: Sandalen rond de 500 euro, laarzen 800 - 1000 euro.

Contact: Rechtstreeks via email.

College

College

Het Amerikaanse schoenenmerk College Moccasin is opgericht in de jaren veertig van de vorige eeuw en beleeft in de jaren 2020 een revival dankzij Luca Baldan, die het erfgoedmerk opnieuw in de schijnwerpers heeft gezet. De iconische 'X' op het bovenwerk maakt de schoen direct herkenbaar. College loafers zijn volledig 'Made in Italy' en een ambachtelijk product, dat vele handwerkstadia doorloopt, zoals de geduldig met de hand gestikte naden en het knopen. Het bovenwerk wordt met de hand geverfd zodra de schoen klaar is, elke 'X' is uniek met zijn eigen kleine verschillen ten opzichte van alle anderen. De zool is van leer met de exclusieve 'X' in rubber voor een betere grip en genaaid met de exclusieve Blake steek. "Meer dan een klassieker, we zien ze als iets dat nooit veroudert. Elegant en leuk, de mogelijkheden om ze te dragen zijn levenslang", aldus het merk.

Retail: College wordt verkocht via Ciolina en Farfetch.

Prijspijl: Heren en dames loafers 'made in Italy' tussen 290 en 370 euro.

Contact: College wordt vertegenwoordigd door Agentur Ventrella in Duitsland, of neem contact op via email.

Dit artikel is vertaald uit het Duits